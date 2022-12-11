2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, ‘kültür başkentliği’ unvanını Şuşa’ya devretti





YENİ BİR SOLUK GETİRDİ

Türksoy Genel Sekreteri Raev "Bursa, bu özel unvanı sadece taşımakla kalmadı, örnek teşkil edecek pek çok adım atarak, Türk Dünyası Kültür Başkenti programına yeni bir soluk getirdi. Bayrağı Karabağ'ın incisi, 2023 Türk Dünyası Kültür Başkentimiz, can Azerbaycanı'mızın Şuşa şehrine devredeceğiz" derken, Bakan Yardımcısı Çam ise şöyle konuştu: "Bursa'nın anlamlı bir şekilde manevi ve tarihi yükü var. Sadece Orta Asya'da değil Balkanlar'da özellikle Bursa'nın çok önemli izleri var. Balkanlar'ın da Bursa'da çok özel izleri var." Bursa Valisi Canbolat da Türk dünyasına başkentlik yapmanın, ortak mirasa sahip çıkmanın ve binlerce yıllık kadim dostları, kardeşleri Bursa'da ağırlamanın her zaman nasip olmayacak büyük bir şeref olduğunu vurgulayarak, "Hem vazifemizi en güzel şekilde ifa ettiğimiz için hem de başka bir babayiğide teslim ettiğimiz için mutluyuz. Şuşa, emanetin hayırlı başkentliğin kutlu olsun" ifadesini kullandı.