2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, ‘kültür başkentliği’ unvanını Şuşa’ya devretti

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla son 1 yıldır düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle Türk dünyasının kalbinin attığı Bursa, başkentlik unvanını Azerbaycan'ın Şuşa kentine devretti. TÜRKSOY'un 38. Daimi Konsey Toplantısı'nda alınan kararla Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa, 1 yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında düzenlediği etkinliklerle Türk kültür sancağını başarıyla dalgalandırdı. TÜRKSOY'un Bursa'da yapılan 39'uncu Daimi Konseyi'nde alınan kararla başkentlik unvanı Azerbaycan'ın Şuşa kentine geçerken, kutlu emanet bir devir teslim töreniyle Bursa'dan Şuşa'ya geçti. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gala yemeği ve fotoğraf sergisi ile başlayan devir teslim törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Vali Yakup Canbolat, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev, Gagavuzya Kültür Bakanı Mariya Maruneviç ile çok sayıda davetli katıldı.
KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz yıl Hiva'dan aldıkları emaneti büyük bir gururla Şuşa'ya teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Emaneti aldıkları ilk günden itibaren Türk dünyasını temsil eden pek çok etkinliğe imza attıklarını dile getiren Aktaş, "Hem şehrimizi hem ülkemizi en güzel şekilde tanıttık. Dostluğumuz, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.
YENİ BİR SOLUK GETİRDİ
Türksoy Genel Sekreteri Raev "Bursa, bu özel unvanı sadece taşımakla kalmadı, örnek teşkil edecek pek çok adım atarak, Türk Dünyası Kültür Başkenti programına yeni bir soluk getirdi. Bayrağı Karabağ'ın incisi, 2023 Türk Dünyası Kültür Başkentimiz, can Azerbaycanı'mızın Şuşa şehrine devredeceğiz" derken, Bakan Yardımcısı Çam ise şöyle konuştu: "Bursa'nın anlamlı bir şekilde manevi ve tarihi yükü var. Sadece Orta Asya'da değil Balkanlar'da özellikle Bursa'nın çok önemli izleri var. Balkanlar'ın da Bursa'da çok özel izleri var." Bursa Valisi Canbolat da Türk dünyasına başkentlik yapmanın, ortak mirasa sahip çıkmanın ve binlerce yıllık kadim dostları, kardeşleri Bursa'da ağırlamanın her zaman nasip olmayacak büyük bir şeref olduğunu vurgulayarak, "Hem vazifemizi en güzel şekilde ifa ettiğimiz için hem de başka bir babayiğide teslim ettiğimiz için mutluyuz. Şuşa, emanetin hayırlı başkentliğin kutlu olsun" ifadesini kullandı.