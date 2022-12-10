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    3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor! Bakan Vedat bilgin açıkladı... | Ekonomi haberleri

    Ek göstergeyle ilgili bir çalışma yaptıklarını aktaran Bakan Vedat Bilgin, geçici işçi sorununu çözeceklerini, EYT’liler için en kapsamlı çalışmayı yaptıklarını söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 10 Aralık TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor

    Çalışma Bakanı Bilgin, yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 3600 gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesine yönelik taleplere dikkat çekerek, "Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Biz onu genişlettik, yaklaşık 6 milyona çıkardık. Bu, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir. Bu düzenlemenin daha fazla genişletilmesine yönelik talepler var. O konu da gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum onu da Meclisimize takdim edeceğiz" dedi.



    SIRA GEÇİCİ İŞÇİLERDE
    Sözleşmeli personel diye tanımladıkları yapının içerisinde 32 türden sözleşmeli personelin bulunduğunu aktaran Bilgin, bunların hepsinin bir disiplin altına alınacağını söyledi. Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın teknik olarak bitirildiğini aktaran Bakan Bilgin, "Bu çalışmanın reform niteliğinde olduğunu belirtmek isterim. Önümüzdeki sorunlardan birisi de geçici işçiler meselesi. Bu önemli sorunu da çözüyoruz. Çalışmasını bitirdim, bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder" değerlendirmesini yaptı.



    EYT'DE GÖZLER KABİNE'DE
    Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin en kapsamlı çalışmayı yaptıklarını ifade ederken, yaş tartışmalarının 12 Aralık tarihinde yapılacak Kabine toplantısında konunun değerlendirilmesi bekleniyor. İlk etapta 2 milyona yakın kişinin EYT düzenlemesi kapsamında emekli olması bekleniyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi Ocak'ta yürürlüğe giriyor. (Hazal ATEŞ)



        ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYONU ARTIRMAZ
        Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda baz etkisi dışında aşağı doğru düşüşler olacağını vurguladı. 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri'nde Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını cevaplandıran Kavcıoğlu, "Fiyat artışlarına neden olacak çok sebep kalmadı. Asgari ücrette enflasyonu çok yüksek düzeyde etkileyen bir yapı söz konusu değil, geçmiş yıllarda bunun örneği var. Bununla beraber artışın bir kısmı şu anda fiyatlara yansımış durumda" dedi.



        GORİLLAS'I 'GETİR'Dİ
        Getir, Berlin merkezli hızlı market teslimat şirketi Gorillas'ın tamamını satın aldı. 2015 yılında kurulan ve üç kıta 9 ülkede faaliyet gösteren Getir, bu yıl Avrupa'da hızlı market ürünleri teslimat sektörünün ilk decacorn'u olmuştu. Getir Kurucusu Nazım Salur, "Piyasalar inip çıkabilir, ama önemli olan kullanıcılarımızın hizmetimizi seviyor olması ve sunduğumuz kolaylığın herkes tarafından kabul görmesi. Hızlı market teslimatı sektörü önümüzdeki uzun yıllar boyunca istikrarlı biçimde büyümesini sürdürürken, Getir de 7 yıl önce icat ettiği bu sektöre liderlik etmeye devam edecek" dedi.



        'BİR YILDAKİ EN YÜKSEK DENETİMİ YAPTIK'
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek sayıda vergi denetimini gerçekleştirdikleri belirtti. Nebati, "Geçen yıl tamamlamış olduğumuz vergi inceleme ve denetim sayısının 3 katını da aşarak göreve geldiğimizde belirlediğimiz 1 milyon mükellef nezdinde denetim hedefine bugün itibarıyla ulaştık" dedi.

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        Haberler Ekonomi 3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor! Bakan Vedat bilgin açıkladı... | Ekonomi haberleri
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