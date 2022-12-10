3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor! Bakan Vedat bilgin açıkladı... | Ekonomi haberleri

Çalışma Bakanı Bilgin, yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 3600 gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesine yönelik taleplere dikkat çekerek, "Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Biz onu genişlettik, yaklaşık 6 milyona çıkardık. Bu, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir. Bu düzenlemenin daha fazla genişletilmesine yönelik talepler var. O konu da gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum onu da Meclisimize takdim edeceğiz" dedi.
SIRA GEÇİCİ İŞÇİLERDE
Sözleşmeli personel diye tanımladıkları yapının içerisinde 32 türden sözleşmeli personelin bulunduğunu aktaran Bilgin, bunların hepsinin bir disiplin altına alınacağını söyledi. Yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın teknik olarak bitirildiğini aktaran Bakan Bilgin, "Bu çalışmanın reform niteliğinde olduğunu belirtmek isterim. Önümüzdeki sorunlardan birisi de geçici işçiler meselesi. Bu önemli sorunu da çözüyoruz. Çalışmasını bitirdim, bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder" değerlendirmesini yaptı.
EYT'DE GÖZLER KABİNE'DE
Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin en kapsamlı çalışmayı yaptıklarını ifade ederken, yaş tartışmalarının 12 Aralık tarihinde yapılacak Kabine toplantısında konunun değerlendirilmesi bekleniyor. İlk etapta 2 milyona yakın kişinin EYT düzenlemesi kapsamında emekli olması bekleniyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi Ocak'ta yürürlüğe giriyor. (Hazal ATEŞ)