Kendi işini kurmak isteyenlere dikkat! Hibe destek imkanı için başvurular bugün sona eriyor

İşkur, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor. Bu desteklerde tutarlar artırılırken, 2023 yılı birinci dönemi için başvuru süreci bugün sona eriyor. Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını e-Devlet üzerinden bugün saat 23.59'a kadar online olarak yapacak. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekecek. Destek programı kapsamında engelliler 90 bin, eski hükümlüler 70 bin liraya varan hibe alabilecek.
KİMLER YARARLANIYOR?
Engellilerin destekten yararlanması için şu şartları sağlaması gerekiyor:
■ İŞKUR'a kayıtlı olmak.
■ 18 yaşını tamamlamak.
■ Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.
■ Emekli olmamak.
■ Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.
■ Üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme bulunmaması.
■ İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.
■ İş ile ilgili aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.
■ Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.
■ İcra dosyası olmamak.
■ Büyükbaş ve küçükbaş projelerinde Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği, arıcılık projelerinde 'Arıcılık' belgesine sahip olmak.
THY'YE TASARIM ÖDÜLÜ
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı yolcu temas noktaları ve kabin içi deneyim tasarımlarıyla havacılık sitesi 'TheDesignAir' tarafından '2022 Yılı Avrupa'nın En İyi Tasarıma Sahip Hava Yolu' seçildi. THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, söz konusu ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, şöyle konuştu: "İstanbul Havalimanı'nda girişten itibaren checkin kontuarları ve özel yolcu salonlarına, uçak içerisinde ise yeni kabin ve koltuk tasarımlarına kadar THY kimliğimizi her noktada hassasiyetle ortaya koyuyoruz. Geleneksel güler yüzümüz ve misafirperverliğimizle yolcularımıza beklentilerinin ötesinde hizmet sunarak deneyimlerini ayrıcalıklı kılmak için çalışıyoruz."