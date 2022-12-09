Kendi işini kurmak isteyenlere dikkat! Hibe destek imkanı için başvurular bugün sona eriyor





ÇALIŞANA PROMOSYON TALEBİ

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısının sonuç bildirisinde, "Başkanlar Kurulu, asgari ücret belirlenirken, öncelikle insana yakışır bir yaşamı sağlayacak tutarın temel alınmasını, buna refah payı ilave edilerek, enflasyon karşısında satın alma gücünün korunması gerektiğini savunmaktadır" denildi. Geçici işçi sorununun artık çözüme kavuşturulması gerektiği vurgulanarak, özel sektör çalışanlarına da maaş promosyonu ödenmes



ASGARİ ÜCRETTE UZLAŞMA ÇAĞRISI

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili "Eğer üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin asgari ücretle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kavlak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz işçi ve işverenleri elmanın iki yarısı olarak görüyoruz. Türkiye, bugün ihracatta bu rakamlara ulaştıysa bunda emekçinin, çalışanın büyük payı var. Asgari ücretle ilgili konuşmayan herhalde bir tek biziz. İhracatçılar Meclisi ayrı konuşuyor, TOBB'u başka konuşuyor, diğeri başka türlü konuşuyor. Herkes kendini, yerini bilecek. Onlar, bugün ihracat şampiyonu oldularsa bu, işletmelerde çalışan emekçiler sayesinde olmuştur. Eğer 'Asgari ücret, 400-500 dolar olursa biz ihracat yapamayız' diye tehdit savuruyorsa o kendine işçi değil köle arıyor demektir." Vatandaşın ne istediğini çok iyi bildiklerini söyleyen Kavlak, "O istekleri de dikkate alarak bu asgari ücrette gereğini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Kavlak, asgari ücret gündemden kalktıktan sonra çalışanların vergiyle ilgili sorununu hızlıca gündemine taşıyacaklarını vurguladı.



TÜRKİYE'NİN KOZU GELİŞEN KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye'de Kadın İstihdamı ve Girişimciliği Paneli, İstanbul'da yapıldı. Açılış konuşmasını Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Başkanı Ahmet Eren'in yaptığı panelde Marmara Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Türkiye'de Kadın İstihdamı ve Girişimciliği Raporu'nun sonuçları da açıklandı. 80 ilde bin 613 kadın girişimciyi kapsayan ve 2004-2021 yılları arasında kadınların işgücüne katılımı, istihdam oranı ve işsizlik gibi göstergelerin incelendiği raporda, kadın istihdamının artmasının bireyleri, aileyi ve ülkeyi güçlendireceği ve özgürleştireceği vurgulandı. Raporda kadın istihdamının ve girişimciliğinin gelişmesinin Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik geleceğine olumlu yansımaları olacağına dikkat çekildi.



YAŞLIYA VE ENGELLİYE 2.1 MİLYAR TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aralık ayı içerisinde 2.1 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Aralık ayında yaklaşık 1.2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 940 milyon lira engelli aylığını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.



EYT'DE EN KAPSAMLI DÜZENLEMEYİ YAPACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu:

"EYT'de en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Teknik problemler var. 99 öncesi işe girenleri kapsıyor. O zaman dijital kayıt sistemleri yoktu. Bunları organize etmeye çalışıyoruz. Tüm çalışmayı tamamlayınca Ocak'a sarkmadan Meclis'e getirmiş olacağız.

Geçici işçiler konusundaki sorun çalışmasını bitirdim. Bu ay içinde yüce Meclis'e intikal edecek.

Asgari ücrette emekçilerimizden yana taraf olacağız.

İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine dünya tıp otoriteleri tarafından onaylanmış, sonra da Türkiye tarafından onaylanmış tüm ilaçları kapsam içine alıyoruz. Sağlık sigortası kapsamına alınmayan yoktur.

Sözleşmeli personel kadroya alınıyor. Yaklaşık 500 bine ulaşacak bir sayı şu anda gündemde.

İşsizlikle mücadeleyi kendi araçlarımızla sürdürmeye çalışıyoruz. Yüzde 5'in üzerinde büyüme 700 bin istihdam yaratıyor. Bunun dışında bizim elimizde araçlar var. Aktif ve pasif işgücü politikalarıyla destekleyen politikalar izliyoruz.

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