Genç girişimcilere 2023 müjdesi! Yeni yılda destek tutarları yükselecek

Ülkemizde gençlerin hem istihdam edilmesi hem de iş kurması destekleniyor. Girişimci gençler için pek çok devlet desteği sunuluyor. Bunlar arasında vergi ve prim kolaylıkları başı çekiyor. Genç girişimcilerin vergi ve primlerini devlet karşılıyor.
KİMLER KAPSAMDA?
İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor. Bu kapsamda bu yılın ilk 6 aylık döneminde aylık karşılanan prim tutarı bin 726 lira 38 kuruş idi. Temmuz'da asgari ücretteki artışla aylık prim desteğinin tutarı 2 bin 232 lira 50 kuruşa ulaştı. Buna göre; bu yılın başında işyeri açan gence devlet 1 yılda 23 bin 753 lira (ilk 6 ay için 10 bin 358, ikinci 6 ay için 13 bin 395 lira) destek sağlamış oldu. Bu tutar yeni yılda uygulanacak asgari ücretle değişecek. Yeni asgari ücret için komisyon çalışmaları başlarken; Türk-İş net asgari ücret için 7 bin 785 liranın üstünde teklif beklediğini açıkladı. Bu tutara göre bir hesaplama yapılsa brüt asgari ücret 9 bin 159 liraya çıkacak ve 3 bin 159, yıllık 37 bin 918 lira primi devlet karşılayacak. Asgari ücret daha yüksek belirlenirse destek tutarı da büyüyecek.
3 YIL VERGİDEN MUAF
İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arasındaki gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası imkanı da bulunuyor. Bu gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira tutarında matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalan miktar 2022 yılında 13 bin 750 lira seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar 2023 yılıyla birlikte birlikte yükselecek.