Genç girişimcilere 2023 müjdesi! Yeni yılda destek tutarları yükselecek





KİMLER KAPSAMDA?

İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor. Bu kapsamda bu yılın ilk 6 aylık döneminde aylık karşılanan prim tutarı bin 726 lira 38 kuruş idi. Temmuz'da asgari ücretteki artışla aylık prim desteğinin tutarı 2 bin 232 lira 50 kuruşa ulaştı. Buna göre; bu yılın başında işyeri açan gence devlet 1 yılda 23 bin 753 lira (ilk 6 ay için 10 bin 358, ikinci 6 ay için 13 bin 395 lira) destek sağlamış oldu. Bu tutar yeni yılda uygulanacak asgari ücretle değişecek. Yeni asgari ücret için komisyon çalışmaları başlarken; Türk-İş net asgari ücret için 7 bin 785 liranın üstünde teklif beklediğini açıkladı. Bu tutara göre bir hesaplama yapılsa brüt asgari ücret 9 bin 159 liraya çıkacak ve 3 bin 159, yıllık 37 bin 918 lira primi devlet karşılayacak. Asgari ücret daha yüksek belirlenirse destek tutarı da büyüyecek.