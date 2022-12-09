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    Genç girişimcilere 2023 müjdesi! Yeni yılda destek tutarları yükselecek

    Genç girişimcilere 3 yıl vergi ve 1 yıl prim teşviği fırsatı var. Bu yıl 23 bin 753 lira prim, 13 bin 750 lira vergi desteği sağlanırken, yeni yılda tutarlar yükselecek...

    Çığıl Ön Yener
    İş kuran gence destek artıyor

    Ülkemizde gençlerin hem istihdam edilmesi hem de iş kurması destekleniyor. Girişimci gençler için pek çok devlet desteği sunuluyor. Bunlar arasında vergi ve prim kolaylıkları başı çekiyor. Genç girişimcilerin vergi ve primlerini devlet karşılıyor.



    KİMLER KAPSAMDA?
    İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin tescil tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden devlet tarafından ödeniyor. Bu kapsamda bu yılın ilk 6 aylık döneminde aylık karşılanan prim tutarı bin 726 lira 38 kuruş idi. Temmuz'da asgari ücretteki artışla aylık prim desteğinin tutarı 2 bin 232 lira 50 kuruşa ulaştı. Buna göre; bu yılın başında işyeri açan gence devlet 1 yılda 23 bin 753 lira (ilk 6 ay için 10 bin 358, ikinci 6 ay için 13 bin 395 lira) destek sağlamış oldu. Bu tutar yeni yılda uygulanacak asgari ücretle değişecek. Yeni asgari ücret için komisyon çalışmaları başlarken; Türk-İş net asgari ücret için 7 bin 785 liranın üstünde teklif beklediğini açıkladı. Bu tutara göre bir hesaplama yapılsa brüt asgari ücret 9 bin 159 liraya çıkacak ve 3 bin 159, yıllık 37 bin 918 lira primi devlet karşılayacak. Asgari ücret daha yüksek belirlenirse destek tutarı da büyüyecek.



    3 YIL VERGİDEN MUAF
    İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arasındaki gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası imkanı da bulunuyor. Bu gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira tutarında matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalan miktar 2022 yılında 13 bin 750 lira seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar 2023 yılıyla birlikte birlikte yükselecek.



        PRİM TEŞVİĞİ
        İlk 6 ay brüt asgari ücret 5.004 TL
        Aylık prim: 5.004 x % 34.5 = 1.726,38 TL
        6 aylık prim: 1.726,38 x 6= 10.358,28 TL

        İkinci 6 ay brüt asgari ücret 6.471 TL
        Aylık prim: 6.471 x % 34.5 = 2.232,50 TL
        6 aylık prim: 2.232,50 x 6 = 13.395 TL
        Toplam avantaj: 10.358 + 13.395 = 23.753 TL

        VERGİ HESABI
        2022'de yıllık 75.000 TL gelir için
        170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası için % 27 gelir vergisi ödendi.
        5.000 x % 27 = 1.350 TL
        12.400 + 1.350 = 13.750 TL

        2023 İÇİN ÖRNEK PRİM HESABI
        Brüt asgari ücret: 9.159 TL
        Aylık prim: 9.159 x % 34.5 = 3.159,86 TL
        Yıllık prim: 3.159,86 x 37.918,32 TL

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        Haberler Ekonomi Genç girişimcilere 2023 müjdesi! Yeni yılda destek tutarları yükselecek
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