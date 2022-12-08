



Ankette katılımcılara kişisel aylık gelirleri soruldu. Buna göre, yüzde 26.8'i asgari ücret, yüzde 15.8'i 5 bin 500 lira ve altı, yüzde 24.8'i 5 bin 501-8 bin lira arası, yüzde 17.6'sı 8 bin 1-10 bin lira arası, yüzde 11.1'i 10 bin 1 ila 15 bin lira arası yüzde 3.9'u ise 15 bin 1 lira ve üzerinde aylık gelire sahip olduğunu belirtti.