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    Asgari ücrette zam pazarlığı! Taraflar ne diyor? Anketten hangi sonuçlar çıktı?

    Yeni asgari ücret için ilk toplantı yapıldı. Türk-İş masaya 7 bin 785 lirayla otururken, Çalışma Bakanlığı’nın anketinin sonuçları açıklandı, kamuoyunun beklentisi ‘7 bin 845 lira’ olarak çıktı.

    Hazal Ateş
    Asgari ücrette zam pazarlığı

    Asgari ücret görüşmeleri resmen başladı. Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa açlık sınırı olan 7 bin 785 lirayla oturduklarını, bunun üstünde teklif beklediklerini açıkladı.



    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da masaya işçi, işveren, kamuoyunun beklentilerini içeren asgari ücret anketiyle oturdu. İşçi, işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira olarak açıklandı.



    2. TOPLANTI HAFTAYA
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını dün yaptı. Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.



        Toplantıda Bakanlığın işyerlerinde yürüttüğü asgari ücret anketi değerlendirildi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomideki gelişmelere ilişkin bir sunum hazırlaması, asgari ücretli işçinin geçinebilmesi için gerekli rakamın belirlenmesi talebinde bulunuldu.



        14 Aralık'ta yapılacak ikinci toplantıda iki kurumdan gelen rakamlar değerlendirilecek.



        TÜRK-İŞ: ÜSTÜ VERİLSİN
        Türk-İş toplantı öncesi Başkanlar Kurulu'nu topladı. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katıldığı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınarak izlenecek strateji belirlendi.



            Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Biz masaya açlık sınırı olan rakamla (7 bin 785 lira) oturacağız. Onun üzerinde işveren ve hükümet ne rakam getirecek görelim. Katılmadığımız bir rakam olursa o masada olmayız, bunu da imzalamayız. Asgari ücret geçim ücreti oldu, çalışanları bu sarmaldan çıkartmak lazım" dedi.



            TİSK: MAKUL OLMALI
            TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da önceki gün yaptığı açıklamada, asgari ücretin taban ücret olduğunu belirterek, "Makul olması gerekir. İmkânı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.



            İŞTE ANKETİN SONUÇLARI
            Bakanlığın asgari ücrete ilişkin Türkiye genelinde yaptığı araştırma sonucuna göre, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 liranın üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin lira oldu.



                İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşın oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 lira oldu. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 lira olarak hesaplandı.



                İşverenlerin yüzde 68.8'i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını düşünüyor.



                Ankette katılımcılara kişisel aylık gelirleri soruldu. Buna göre, yüzde 26.8'i asgari ücret, yüzde 15.8'i 5 bin 500 lira ve altı, yüzde 24.8'i 5 bin 501-8 bin lira arası, yüzde 17.6'sı 8 bin 1-10 bin lira arası, yüzde 11.1'i 10 bin 1 ila 15 bin lira arası yüzde 3.9'u ise 15 bin 1 lira ve üzerinde aylık gelire sahip olduğunu belirtti.



                    "Asgari ücreti takip ediyor musunuz?" sorusuna işçilerin yüzde 80.4'ü takip ettiği yanıtını verdi.



                    VERGİ AVANTAJI DA ARTACAK
                    Asgari ücretle birlikte ücret ve maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı kalan kazanç tutarı da artacak.

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                    Haberler Ekonomi Asgari ücrette zam pazarlığı! Taraflar ne diyor? Anketten hangi sonuçlar çıktı?
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