Asgari ücret görüşmeleri resmen başladı. Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa açlık sınırı olan 7 bin 785 lirayla oturduklarını, bunun üstünde teklif beklediklerini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da masaya işçi, işveren, kamuoyunun beklentilerini içeren asgari ücret anketiyle oturdu. İşçi, işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira olarak açıklandı.
2. TOPLANTI HAFTAYA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını dün yaptı. Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.