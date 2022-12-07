Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sağlıkçı istihdam edilecek! Hangi alanda kaç kişiye iş kapısı açıldı? | Ekonomi haberleri

BİN 41 GENÇ MEMUR OLUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kuruluşlarında yetişmiş gençler kamuda istihdam edilecek. Hak sahibi bin 41 kişi tercih işlemlerini 6-16 Aralık'ta yapabilecek. Tercih kılavuzuna bakanlığın internet sayfasından veya e-Devlet'ten ulaşılabilecek.







TOGG RÜZGARI

Türkiye'nin otomobili Togg'un sedan modeli, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde sergilenmeye başladı. Havalimanında yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği otomobilin fotoğrafını çekmek isteyenler aracın çevresinde kalabalık oluşturdu. Hollanda'da yaşayan Muharrem Uğurlu, elektrikli araç kullanıcısı olduğunu belirterek, Togg'un iç ve dış tasarımını çok beğendiğini dile getirdi. Uğurlu, aracın çok güzel ve şık olduğunu ifade ederek, "Tabii ki içine oturup bakmak ve test sürüşü yapmak lazım. Çok beğendim. Almayı düşünüyorum" dedi. İstanbul'dan Tunus'a seyahat eden yolcu Muhammed Mahjoub ise aracı görür görmez incelemek istediğini söyledi. Kardeşi Abir Mahjoub da Togg'un çok özel bir araç olduğunu ve çok beğendiğini belirtti. Aracın kapılarının inanılmaz güzel olduğuna dikkati çeken Mahjoub, "Daha önce böyle bir model görmedim. Çok fantastik, harika bir tasarımı var" diye konuştu. Yolcuların beğenisini kazanan Togg, İstanbul Havalimanı'nda ay sonuna kadar sergilenmeye devam edecek.