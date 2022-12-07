Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sağlıkçı istihdam edilecek! Hangi alanda kaç kişiye iş kapısı açıldı? | Ekonomi haberleri

2023'te sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
BİN 41 GENÇ MEMUR OLUYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kuruluşlarında yetişmiş gençler kamuda istihdam edilecek. Hak sahibi bin 41 kişi tercih işlemlerini 6-16 Aralık'ta yapabilecek. Tercih kılavuzuna bakanlığın internet sayfasından veya e-Devlet'ten ulaşılabilecek.
TOGG RÜZGARI
Türkiye'nin otomobili Togg'un sedan modeli, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde sergilenmeye başladı. Havalimanında yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği otomobilin fotoğrafını çekmek isteyenler aracın çevresinde kalabalık oluşturdu. Hollanda'da yaşayan Muharrem Uğurlu, elektrikli araç kullanıcısı olduğunu belirterek, Togg'un iç ve dış tasarımını çok beğendiğini dile getirdi. Uğurlu, aracın çok güzel ve şık olduğunu ifade ederek, "Tabii ki içine oturup bakmak ve test sürüşü yapmak lazım. Çok beğendim. Almayı düşünüyorum" dedi. İstanbul'dan Tunus'a seyahat eden yolcu Muhammed Mahjoub ise aracı görür görmez incelemek istediğini söyledi. Kardeşi Abir Mahjoub da Togg'un çok özel bir araç olduğunu ve çok beğendiğini belirtti. Aracın kapılarının inanılmaz güzel olduğuna dikkati çeken Mahjoub, "Daha önce böyle bir model görmedim. Çok fantastik, harika bir tasarımı var" diye konuştu. Yolcuların beğenisini kazanan Togg, İstanbul Havalimanı'nda ay sonuna kadar sergilenmeye devam edecek.
EYT ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik yapılması beklenen düzenlemeye ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Oktay'ın yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.