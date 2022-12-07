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    Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sağlıkçı istihdam edilecek! Hangi alanda kaç kişiye iş kapısı açıldı? | Ekonomi haberleri

    Yeni yılda istihdam edilecek 27 bin sağlık personelinden 23 bin 585’i uzman tabip olacak. İşte sizler için derlediğimiz 7 Aralık TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    27 bin sağlıkçı alınıyor

    2023'te sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

    BİN 41 GENÇ MEMUR OLUYOR
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kuruluşlarında yetişmiş gençler kamuda istihdam edilecek. Hak sahibi bin 41 kişi tercih işlemlerini 6-16 Aralık'ta yapabilecek. Tercih kılavuzuna bakanlığın internet sayfasından veya e-Devlet'ten ulaşılabilecek.



    TOGG RÜZGARI
    Türkiye'nin otomobili Togg'un sedan modeli, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde sergilenmeye başladı. Havalimanında yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği otomobilin fotoğrafını çekmek isteyenler aracın çevresinde kalabalık oluşturdu. Hollanda'da yaşayan Muharrem Uğurlu, elektrikli araç kullanıcısı olduğunu belirterek, Togg'un iç ve dış tasarımını çok beğendiğini dile getirdi. Uğurlu, aracın çok güzel ve şık olduğunu ifade ederek, "Tabii ki içine oturup bakmak ve test sürüşü yapmak lazım. Çok beğendim. Almayı düşünüyorum" dedi. İstanbul'dan Tunus'a seyahat eden yolcu Muhammed Mahjoub ise aracı görür görmez incelemek istediğini söyledi. Kardeşi Abir Mahjoub da Togg'un çok özel bir araç olduğunu ve çok beğendiğini belirtti. Aracın kapılarının inanılmaz güzel olduğuna dikkati çeken Mahjoub, "Daha önce böyle bir model görmedim. Çok fantastik, harika bir tasarımı var" diye konuştu. Yolcuların beğenisini kazanan Togg, İstanbul Havalimanı'nda ay sonuna kadar sergilenmeye devam edecek.



    EYT ZİRVESİ
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik yapılması beklenen düzenlemeye ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Oktay'ın yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.



        YÜZÜKLE ÖDEME DÖNEMİ BAŞLIYOR
        Paraf, 10'uncu yılını 6.5 milyon kullanıcısı ve sektöre getirdiği yeniliklerle kutluyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Paraf'ın dijital altyapısını ve ürün portföyünü geliştireceklerini belirterek, "Yerli ödeme altyapısı Troy iş birliğiyle hayata geçireceğimiz yeni ürünümüz Paraf RingPay ile giyilebilir teknolojiler alanına yatırım yaparak Türkiye'de ilk defa yüzükle ödeme dönemini başlatacağız. Doğaya zarar vermeyen, geri dönüştürülebilen Paraf Doğal ile sürdürülebilirliği iş modelimize dahil ediyoruz" dedi.

        LUFTHANSA'YI GERİDE BIRAKTI
        Havacılık sektörünü olumsuz etkileyen salgının etkilerini en hızlı şekilde atlatan havayolu olan Türk Hava Yolları (THY) piyasa değeri ile Alman havayolu şirketi Lufthansa'yı geride bıraktı. Borsa İstanbul'da işlem gören THY'nin piyasa değeri, önceki gün 191.3 milyar liraya ulaştı. Böylece cari kurla (19,56 lira) 9.78 milyar euroya ulaşan THY'nin toplam piyasa değeri, Lufthansa'nın 9.28 milyar euro olan piyasa değerini geride bıraktı.

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        Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sağlıkçı istihdam edilecek! Hangi alanda kaç kişiye iş kapısı açıldı? | Ekonomi haberleri
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