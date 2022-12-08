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    • Ekonomi
    • 08.12.2022 10:02
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    • 08.12.2022 10:02
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    Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 8 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ!

    8 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı sorgulama işlemi sürüyor. Her ayın farklı tarihlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının, Mayıs ayında yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller 8 Aralık'ta hangileri? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişiler bulunan hanelere verilen evde bakım maaşlarından her yıl yüzbinlerce aile faydalanabiliyor.

    takvim.com.tr
    7 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ!

    Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar 8 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Aralık ayı maaşları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki,8 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşlarını E-Devlet üzerinden sorgulamanız mümkün.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.



    Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmesi düşüncesiyle, 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğine dikkat çekti.

        Yanık, temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı'nın 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 2 bin 354 TL'den 3 bin 336 TL'ye çıkarıldığını aktardı.
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        Haberler Ekonomi Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 8 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ!
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