Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 8 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller LİSTESİ!

Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar 8 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Aralık ayı maaşları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki,8 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşlarını E-Devlet üzerinden sorgulamanız mümkün.
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.