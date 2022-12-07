Asgari ücrette pazarlık zamanı! İlk toplantı bugün! İşçilerin talepleri neler? İşverenler ne diyor?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantıyla başlayacak.
İşçi kesimini temsil eden Türk-İş, bu toplantıdan saatler önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınacak.
ÜÇ BAŞLIK GÜNDEMDE
Türk-İş, ilk toplantıda Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.