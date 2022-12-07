Asgari ücrette pazarlık zamanı! İlk toplantı bugün! İşçilerin talepleri neler? İşverenler ne diyor?





Türk-İş üyesi sendika başkanları, 8 bin 250 liranın başlangıç rakamı olması gerektiğini ifade ediyor. İşçi kesimine göre psikolojik sınır 8 bin lira olarak görülüyor. 7 bin 785 liralık ücret yüzde 41.5, 8 bin 250 liralık ücret yüzde 50 artış anlamına geliyor.