İşçiye Ocak zammı! Asgari ücrette ilk zam toplantısı yarın başlıyor | Ekonomi haberleri

ERDOĞAN: 20 YILDA ÇOK MESAFE KATETTİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da foruma yazılı mesaj gönderdi: "Fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verebilirlik, yenilikçilik ve liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültürünü kamu ve özel sektörümüzde yerleştirmenin gayretindeyiz. Son 20 yılda demokrasi, temel hak ve özgürlükler, altyapı yatırımları ile dijitalleşme alanlarında attığımız adımlarla, bu yönde çok ciddi mesafe kat ettik. Hangi inanca, görüşe, kökene sahip olursa olsun hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği, ayrımcılığa uğramadığı, hayallerine giden yolda suni engellerle karşılamadığı bir iklimi ülkemiz genelinde hakim kıldık."







İHRACATÇIYA KOLAY DESTEK

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli ile güncel, ekonomik, ticari gelişmeleri çok hızlı bir şekilde mevzuata yansıtmayı amaçladıklarını söyledi. İhracata verdikleri destekleri yeniden tasarladıklarını ve kurguladıklarını belirten Kılıçkaya, "Uygulamadaki 14 farklı mevzuatı sadeleştirdik, 15 sayfa ve 35 maddede yeniden hazırladık. Çok çeşitli destek oranlarımız vardı. Bunu da sadeleştirdik. Yüzde 50 ve 75" dedi. İhracatçılara verdikleri desteklerle ilgili bilgi veren Kılıçkaya, şöyle konuştu: "İhracata yeni başlayan KOBİ'miz, yurt dışında markasını tescil ettirecek, burada devreye giriyoruz ve destek veriyoruz. Pazara girişte zorunlu belgeler olan sertifikasyonlar, kalite belgeleri, testler, analizler bunlara ihtiyaç duyacak, biz orada devreye giriyoruz. Yurt dışında hedef ülkelerini belirledi, pazar araştırması yapacak, seyahat yapacak. İşte burada konaklama ve seyahat masrafları devreye girecek. Biz burada destek veriyoruz. Fuarlara katılacak, biz yine bakanlık olarak burada devredeyiz. Bir sonraki adım yurt dışında şirket satın almak. Şirket satın alırsa, marka satın alırsa destek var. Küresel bir firmaya tedarikçi olmak isterse destek var. Yurt dışında bir ofis, mağaza, depo kiralarsa destek var. Sonrasında tanıtım yapmak isterse destek var. Eximbank ile yürüttüğümüz desteklerimiz var. Sonrasında katma değerli ürün üretmek isterse desteklerimiz var."