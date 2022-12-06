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    İşçiye Ocak zammı! Asgari ücrette ilk zam toplantısı yarın başlıyor | Ekonomi haberleri

    Asgari ücret maratonu yarın başlıyor. Yeni ücrette enflasyon belirleyici olurken, refah payı da eklenecek... İşte sizler için derlediğimiz 6 Aralık TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    İşçiye Ocak zammı

    Ocak'ta maaşı artacak kesimlerden biri de 7 milyon asgari ücretli olacak. Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücret için süreç yarın başlıyor. İlk toplantı Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, ay sonuna kadar yeni ücreti belirleyecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Komisyonun çalışmalarında işçi ve işverenler ile yapılan beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Ancak en önemli parametreyi enflasyon oluşturulacak. Hem gerçekleşen hem de tahmini enflasyon verileri dikkate alınırken, bir refah payı da eklenecek.

    TARAFLAR NE SÖYLÜYOR?
    TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay: Asgari ücrette 7 bin 785 liranın altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgimiz.
    TİSK Başkanı Ömer Burak Akkol: İşçi tarafının memnun olduğu, işverenleri koruyan bir ücret için elimizi taşın altına koyacağız.



    ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BAŞLADI
    Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel bazda artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle Ekim ayında yüzde 85.59 ile zirveyi gören enflasyonda beklenen düşüş başladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 2.88 ile yüzde 3.1 olan piyasa beklen-tisinin altında arttı.



    Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 84.39'a geriledi. Yİ-ÜFE'de ise Kasım'da yüzde 0.74 ile Haziran 2020'den bu yana en düşük aylık artış yaşandı. Yıllık Yİ-ÜFE yüzde 157.69'dan 136.02'ye indi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girildiğini belirterek, "Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız" dedi.



        'YÜZYILIN YENİ YETENEK ÜSSÜ OLMAYA TALİBİZ'
        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen uluslararası 'İstanbul İnsan Kaynakları Forumu' dün başladı. Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsorluğunda gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek forumda 20'den fazla ülkeden katılımcı bir araya geldi. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Güç dengelerinin değiştiği, kağıtların yeniden karıldığı bu düzende Türkiye kendini etkin bir konuma getirmeli. Önümüzde çok büyük fırsatlar var. Bu yüzyılın yeni yetenek üssü olmaya talibiz. Bu hedefe ulaşmak için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.



        'EN GÜÇLÜ ADAYIZ'
        "İnsanımıza değer katan, yenilikçi ve kapsayıcı çalışmalarımızla, dünyanın en yüksek katılımlı teknoloji organizasyonu TEKNOFEST kuşağı ile ülkemiz yeni yüzyılın yetenek üssü olmayı hak etmektedir" diyen Atay, Türkiye'nin insan kaynaklarında 5 yıllık geleceğini planlayacaklarını belirtti. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise "Savunma sanayiinde insanı merkeze alan öncü paydaşlardan biri olduk. Dünyada oyun değiştirici güce sahip olduk" ifadesini kullandı.

        ERDOĞAN: 20 YILDA ÇOK MESAFE KATETTİK
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan da foruma yazılı mesaj gönderdi: "Fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verebilirlik, yenilikçilik ve liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültürünü kamu ve özel sektörümüzde yerleştirmenin gayretindeyiz. Son 20 yılda demokrasi, temel hak ve özgürlükler, altyapı yatırımları ile dijitalleşme alanlarında attığımız adımlarla, bu yönde çok ciddi mesafe kat ettik. Hangi inanca, görüşe, kökene sahip olursa olsun hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği, ayrımcılığa uğramadığı, hayallerine giden yolda suni engellerle karşılamadığı bir iklimi ülkemiz genelinde hakim kıldık."



        İHRACATÇIYA KOLAY DESTEK
        Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli ile güncel, ekonomik, ticari gelişmeleri çok hızlı bir şekilde mevzuata yansıtmayı amaçladıklarını söyledi. İhracata verdikleri destekleri yeniden tasarladıklarını ve kurguladıklarını belirten Kılıçkaya, "Uygulamadaki 14 farklı mevzuatı sadeleştirdik, 15 sayfa ve 35 maddede yeniden hazırladık. Çok çeşitli destek oranlarımız vardı. Bunu da sadeleştirdik. Yüzde 50 ve 75" dedi. İhracatçılara verdikleri desteklerle ilgili bilgi veren Kılıçkaya, şöyle konuştu: "İhracata yeni başlayan KOBİ'miz, yurt dışında markasını tescil ettirecek, burada devreye giriyoruz ve destek veriyoruz. Pazara girişte zorunlu belgeler olan sertifikasyonlar, kalite belgeleri, testler, analizler bunlara ihtiyaç duyacak, biz orada devreye giriyoruz. Yurt dışında hedef ülkelerini belirledi, pazar araştırması yapacak, seyahat yapacak. İşte burada konaklama ve seyahat masrafları devreye girecek. Biz burada destek veriyoruz. Fuarlara katılacak, biz yine bakanlık olarak burada devredeyiz. Bir sonraki adım yurt dışında şirket satın almak. Şirket satın alırsa, marka satın alırsa destek var. Küresel bir firmaya tedarikçi olmak isterse destek var. Yurt dışında bir ofis, mağaza, depo kiralarsa destek var. Sonrasında tanıtım yapmak isterse destek var. Eximbank ile yürüttüğümüz desteklerimiz var. Sonrasında katma değerli ürün üretmek isterse desteklerimiz var."



            PROJELER YARIŞIYOR
            Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) himayesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen TechXtile Start-Up Challenge maratonunda finale kalan girişimciler açıklandı. 74 projenin başvurduğu ve Level-Up ve Scale- Up olmak üzere iki kategoride değerlendirilen girişimcilerin içinden ön elemeyi geçen 29 aday, yarı finalde Değerlendirme Kurulu'na sunum yaptı. Değerlendirme sonucunda her bir kategoriden 8'er proje finalde yarışmaya hak kazandı. Level-Up ve Scale-Up kategorilerinden 8'er olmak üzere toplamda 16 proje finale yükseldi. 21 Aralık'taki büyük final için ter dökecek olan adaylar, 'Mentorluk Süreci' eğitiminin ardından, final eğitimlerine katılacak. Programa gösterilen yoğun ilgiden mutluluk duyduklarını da dile getiren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "22 farklı ilden başvuru aldık" şeklinde konuştu.

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