Kıdem tazminatı için hesaplı kredi! Bakan Nureddin Nebati KGF kefaletli kredi çalışmasına başlandığını duyurdu





288 MİLYARLIK MALİYET

Son aşamaya gelinen EYT düzenlemesinin bu ay içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilk etapta yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanacak. İlk yıl emekli olması öngörülen çalışan sayısı toplam çalışanların yüzde 6'sını oluşturuyor. Buna göre; 500 kişilik bir işletmede ilk yıl 30 kişi emekli olursa kişi başına 330 bin liradan 10 milyon liraya yakın kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyor. EYT'lilerin tamamı asgari ücretli olsa bile yüzde 50'lik ücret artışı ile toplam kıdem tazminatı faturası 288 milyar lirayı buluyor. Bu kapsamdaki çalışanların yüzde 87'si özel sektörde olduğu düşünüldüğünde kıdem tazminatı kredisi işletmelere nefes aldıracak. Emekli olacakların sayısı yeni yıldan sonra 2 milyona yaklaştığında ise bu tutar 500 milyar liraya kadar çıkacak.



NEBATİ DUYURDU

EYT'lilerin kıdem tazminatı için finansman desteği ile ilgili çalışmalar dün itibariyle başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yaptığı paylaşımda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların yapıldığını anımsattı. Bakan Nebati, "Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" ifadesini kullandı.

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