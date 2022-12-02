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    • Ekonomi
    • 02.12.2022 17:36
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    • 02.12.2022 17:36
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    Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Gözler TÜİK'te

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Aralık Pazartesi günü kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. TÜİK’in paylaşacağı kritik veri öncesi AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tahminleri açıklandı. Ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyor.

    AJANSLAR
    Kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Aralık Pazartesi günü kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyor.

    Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

    YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
    Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

    YIL SONU TAHMİNİ
    Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.

    Dönem

    Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)

    Aylık Beklenti (Yüzde)

    Gerçekleşme (Yüzde)

    Ocak

    38,12

    10,09

    11,10

    Şubat

    38,05

    4,14

    4,81

    Mart

    44,78

    5,34

    5,46

    Nisan

    57,70

    5,96

    7,25

    Mayıs

    61,20

    5,49

    2,98

    Haziran

    65,50

    4,44

    4,95

    Temmuz

    70,46

    3,40

    2,37

    Ağustos

    72,35

    2,28

    1,46

    Eylül

    73,88

    3,53

    3,08

    Ekim

    73,12

    3,54

    3,54

    Kasım

    70,18

    3,10

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 ve 2024 enflasyon tahminlerini açıkladı. Kavcıoğlu, "Küresel ölçekte sıkışan finansal koşulların da etkisiyle, başta Avrupa ekonomisi için olmak üzere, 2023 yılına ilişkin küresel büyüme tahminleri önemli ölçüde aşağı yönlü güncellenmiştir. Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

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    Haberler Ekonomi Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Gözler TÜİK'te
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