Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 5 Aralık Pazartesi günü kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyor.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

YIL SONU TAHMİNİ

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.

Dönem Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 38,12 10,09 11,10 Şubat 38,05 4,14 4,81 Mart 44,78 5,34 5,46 Nisan 57,70 5,96 7,25 Mayıs 61,20 5,49 2,98 Haziran 65,50 4,44 4,95 Temmuz 70,46 3,40 2,37 Ağustos 72,35 2,28 1,46 Eylül 73,88 3,53 3,08 Ekim 73,12 3,54 3,54 Kasım 70,18 3,10

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 ve 2024 enflasyon tahminlerini açıkladı. Kavcıoğlu, "Küresel ölçekte sıkışan finansal koşulların da etkisiyle, başta Avrupa ekonomisi için olmak üzere, 2023 yılına ilişkin küresel büyüme tahminleri önemli ölçüde aşağı yönlü güncellenmiştir. Orta vadedeki enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.