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    • Ekonomi
    • 01.12.2022 19:38
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    • 01.12.2022 19:38
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    Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Kasım ayı 2022 TEFE-TÜFE ne zaman açıklanacak?

    Kasım ayı enflasyon oranının belli olacağı tarih için geri sayım sürerken beklenti anketinin sonucu açıklandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 idi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranları, her ayın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte merak edilenler....

    takvim.com.tr
    Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman?

    Yıl sonu enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Enflasyon verileri her ayın 3'üncü gününde açıklanıyor. 3 Aralık'ın cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı enflasyonun 5 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

    GEÇEN AY NE KADAR OLMUŞTU

    Enflasyon ekim ayında TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.

    KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu.12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.

        KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak. TÜİK, Pazartesi günü saat 10:00'da açıklama yapacak. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı netleşmiş olacak. Memur ve emekli alacağı zam oranı açıklanacak olan rakamın ardından büyük oranda netleşecek.

        HANGİ ÜRÜN GRUBU NE KADAR ARTTI?

        Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ev eşyası harcamalarında
        yüzde 5,31, gıda harcamalarında yüzde 4,52, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,84, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,53, konut harcamalarında yüzde 0,88, giyim harcamalarında yüzde 0,82, diğer harcamalarda yüzde 0,71, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış görüldü.

        Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, mensucat grubunda yüzde 4,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,72, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,31, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,93, yakacak ve inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,73 artış, enerji maddeleri grubunda yüzde 0,06, madenler grubunda yüzde 1,83, azalış meydana geldi.
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        Haberler Ekonomi Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Kasım ayı 2022 TEFE-TÜFE ne zaman açıklanacak?
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