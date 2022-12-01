Kasım ayı enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Kasım ayı 2022 TEFE-TÜFE ne zaman açıklanacak?

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak. TÜİK, Pazartesi günü saat 10:00'da açıklama yapacak. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı netleşmiş olacak. Memur ve emekli alacağı zam oranı açıklanacak olan rakamın ardından büyük oranda netleşecek.

HANGİ ÜRÜN GRUBU NE KADAR ARTTI?

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ev eşyası harcamalarında

yüzde 5,31, gıda harcamalarında yüzde 4,52, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,84, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,53, konut harcamalarında yüzde 0,88, giyim harcamalarında yüzde 0,82, diğer harcamalarda yüzde 0,71, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış görüldü.