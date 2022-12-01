Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına başlıyor. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları ile toplantı yapacak. Peki, İlk asgari ücret toplantısı ne zaman, SAAT KAÇTA? 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde kaç zam gelecek? İşte merak edilenler!
SAAT BELLİ OLDU!
Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları ile saat 14:00'te görüşecek.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına başlıyor. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.
Buna göre; Asgari ücret zammının Aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.