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    • Ekonomi
    • 01.12.2022 09:25
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    • 01.12.2022 09:25
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    İlk asgari ücret toplantısı ne zaman, SAAT KAÇTA? 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde kaç zam gelecek?

    Son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları ile bugün asgari ücret hakkında toplantı yapacak. Toplantının saati de belli oldu. Peki, İlk asgari ücret toplantısı ne zaman, SAAT KAÇTA? 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İlk asgari ücret toplantısı ne zaman, SAAT KAÇTA?

    Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına başlıyor. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları ile toplantı yapacak. Peki, İlk asgari ücret toplantısı ne zaman, SAAT KAÇTA? 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde kaç zam gelecek? İşte merak edilenler!

    SAAT BELLİ OLDU!

    Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları ile saat 14:00'te görüşecek.



    ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına başlıyor. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.

    Buna göre; Asgari ücret zammının Aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

        ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI BAŞLADI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

        Geçtiğimiz aylarda asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

        "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        YÜZDE 50 ZAM OLUR MU?

        Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmedi. Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

        ARALIK AYINDA BELLİ OLACAK

        Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret aralık ayında belli olacak. Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor.

        ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLUR?

        Asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler yürütülse de henüz rakam netleşmedi. İşte örneklerle olası asgari ücret zam tablosu;

        YÜZDE 30 ZAM

        Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

        YÜZDE 40 ZAM

        Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.



            YÜZDE 50 ZAM

            Şu an 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

            ANKET ÇALIŞMASI YAPILACAK

            Bakanlık olarak asgari ücretle ilgili anket çalışması yaptırdıklarını anımsatan Bilgin, bu çalışmada küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçiler ile işverenlerin yanı sıra diğer vatandaşların asgari ücretle ilgili beklentilerini öğrenmeye çalışacaklarını kaydetti.
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            Haberler Ekonomi İlk asgari ücret toplantısı ne zaman, SAAT KAÇTA? 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yüzde kaç zam gelecek?
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