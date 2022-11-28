TOKİ İstanbul TUZLA 508 KONUT kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ İstanbul TUZLA kura çekimi ne zaman, saat kaçta?





"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00'de gerçekleştirilecektir."



Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.