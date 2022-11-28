TOKİ İstanbul TUZLA 508 KONUT kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? TOKİ İstanbul TUZLA kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ İstanbul kura çekimi için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan son duyuruda, İstanbul Tuzla 508 adet konut kura çekilişi için tarih netleşti. Peki, TOKİ İstanbul TUZLA kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ İstanbul TUZLA 508 KONUT kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
TOKİ KURALARINDA ÜÇÜNCÜ ETAP BAŞLIYOR
Kura çekiminin 11 ilini kapsayan ikinci etabı Kilis ve Muş'la birlikte başladı.
28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.
Üçüncü etap kuraları için yeni tarih, TOKİ resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Sosyal konut kuralarında yeni çekiliş 30 Kasım'da başlıyor.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ
TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul Tuzla 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında tarih belli oldu.