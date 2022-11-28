Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? 90 bin taşeron işçiye kadro ÇIKTI MI? Belediye işçilerine kadro verilecek mi?

Taşeron işçiye kadroda son yaşanan gelişmeler sıkı bir şekilde takip edilmeye başlandı. 600 bin sözleşmeliye kadro çalışmalarının tamamlanmasının ardından gözler 90 bin taşeron işçiye çevrildi. EYT, memur emekli zammı, asgari ücret gibi konularla çalışmalarına devam eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir diğer gündem maddesi olan kamuda sözleşmelilere kadro için Bakan Bilgin pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nı işaret etti. Peki, 90 bin taşeron işçiye kadro ÇIKTI MI? Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Belediye işçilerine kadro verilecek mi? İşte merak edilenler!
TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.
O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.
Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!
Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.
Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız." ifadesini kullandı.
Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.