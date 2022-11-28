Kuaförler, güzellik uzmanları dikkat! 16 mesleğe ‘belge’ şartı

16 meslekte 1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranacak. Kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya imalatçı, mobilya döşemecisi, ayakkabı imalatçısı, kesimci (ayakkabı), saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı mesleklerinde belgesi olmayanlar 1 Ocak'tan itibaren çalıştırılamayacak. Ustalık belgesi alanlar ile meslek okullarından mezun olanlardan belge/diplomalarında belirtilen alanlarda çalışanlar için belge şartı aranmayacak.