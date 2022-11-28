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    Kuaförler, güzellik uzmanları dikkat! 16 mesleğe ‘belge’ şartı

    Aralarında kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya ve ayakkabı imalatçısının da olduğu 16 meslekte 1 Ocak’ta mesleki yeterlilik belgesi şartı başlıyor. İşte sizler için derlediğimiz 28 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    16 mesleğe ‘belge’ şartı

    16 meslekte 1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranacak. Kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya imalatçı, mobilya döşemecisi, ayakkabı imalatçısı, kesimci (ayakkabı), saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı mesleklerinde belgesi olmayanlar 1 Ocak'tan itibaren çalıştırılamayacak. Ustalık belgesi alanlar ile meslek okullarından mezun olanlardan belge/diplomalarında belirtilen alanlarda çalışanlar için belge şartı aranmayacak.



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    Özel bir şirkette motorlu kurye olarak çalışan genç, aynı anda başka bir şirkette de çalıştığı gerekçe gösterilerek kapı önüne konuldu. İşten çıkartılan çalışan soluğu hemen mahkemede aldı. Çalışanı haklı bulan Bölge Adliye Mahkemesi emsal nitelikte karara imza attı: "İşverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarının brüt 17 bin lira olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

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    Haberler Ekonomi Kuaförler, güzellik uzmanları dikkat! 16 mesleğe ‘belge’ şartı
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