EYT’de yaş sınırı yok! 42 yaşını dolduran emekli olacak

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı önümüzdeki günlerde Meclis'e taşınacak yasa tasarısına çevrildi. EYT'lilerin merakla beklediği yaş, prim gibi detaylar da netleşmeye başladı. Çalışma Bakanlığı'nca hazırlanan taslak metinde yaş sınırı bulunmuyor.
YAŞ ORTALAMASI 49.9
8 Eylül 1999 tarihinde 18 yaşına giren kadın çalışan 2023 yılında yasadaki hizmet ve sigorta süresini fazlasıyla doldurduğu için 42 yaşında emekli olabilecek. Aynı yaş ve tarihte işe başlayan erkek çalışan da 1 yıl sonra 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek. Bakanlığın yaptığı çalışmaya göre; bu yaş grubunda bulunanların sayısı çok fazla olmayıp, EYT kapsamındakilerin yaş ortalaması da 49.9 hesaplandı.
ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ
SGK, EYT başvurularında olası yığılmaya karşı teknik altyapısını güçlendirirken, başvuruda bulunan herkes bir ay içinde emekli aylığını alabilecek. Yasa taslağında borçlanma kapısı açık tutulacak, diğer EYT'liler koşulları tamamladığı tarihte emekli olabilecek. Örneğin, bir erkek çalışan 25 yıllık hizmet süresini Mart 2023'te tamamlıyorsa o tarihte emekli olabilecek. Aylık bağlama hesaplaması mevcut sistemden farklı olmayacak.
BORÇLANMA BAŞLANGICI GERİYE ÇEKECEK Mİ?
Nisan 2001 tarihinde askere gittim ve 18 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıç tarihim 2010 olup, eğer askerliğimi borçlanıp ödersem EYT kapsamına girebilir miyim? Askerlik borçlanmasıyla EYT kapsamına girebilmeniz için sigorta başlangıç tarihinizi 8 Eylül 1999'a çekecek kadar askerlik süresi gerekiyor. Bu da mümkün olmadığı için EYT yasası kapsamına girmeniz mümkün değil. 1998'de askerlik yapıp 1999 Aralık ayında işe sigortalı başlayan için aradaki farkı borçlanarak sigorta başlangıcını önce çekmek mümkün. Ancak yasada borçlanmanın başlangıç tarihini öne çekmesine yönelik engelleyici bir hüküm bulunursa, bu söz konusu olmaz.
PROMOSYON VE İKRAMİYE İMKANI
EYT kapsamında emekli olanlar banka promosyonu ile bayram ikramiyesi de alabilecek mi? Normal emeklilerin sahip olduğu bütün haklardan yararlanılacak. 3 yıllık dönem için banka promosyonu ve yılda iki defa verilen bayram ikramiyesi EYT düzenlemesiyle emekli olanlara da ödenecek.