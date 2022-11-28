EYT’de yaş sınırı yok! 42 yaşını dolduran emekli olacak

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı önümüzdeki günlerde Meclis'e taşınacak yasa tasarısına çevrildi. EYT'lilerin merakla beklediği yaş, prim gibi detaylar da netleşmeye başladı. Çalışma Bakanlığı'nca hazırlanan taslak metinde yaş sınırı bulunmuyor.



YAŞ ORTALAMASI 49.9

8 Eylül 1999 tarihinde 18 yaşına giren kadın çalışan 2023 yılında yasadaki hizmet ve sigorta süresini fazlasıyla doldurduğu için 42 yaşında emekli olabilecek. Aynı yaş ve tarihte işe başlayan erkek çalışan da 1 yıl sonra 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek. Bakanlığın yaptığı çalışmaya göre; bu yaş grubunda bulunanların sayısı çok fazla olmayıp, EYT kapsamındakilerin yaş ortalaması da 49.9 hesaplandı.



ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

SGK, EYT başvurularında olası yığılmaya karşı teknik altyapısını güçlendirirken, başvuruda bulunan herkes bir ay içinde emekli aylığını alabilecek. Yasa taslağında borçlanma kapısı açık tutulacak, diğer EYT'liler koşulları tamamladığı tarihte emekli olabilecek. Örneğin, bir erkek çalışan 25 yıllık hizmet süresini Mart 2023'te tamamlıyorsa o tarihte emekli olabilecek. Aylık bağlama hesaplaması mevcut sistemden farklı olmayacak.