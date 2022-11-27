Mahkeme, zorla istifa ettirilen işçinin, işe iadesine karar verdi | Ekonomi haberleri

16 sene boyunca çalıştığı işyerinin küçültme politikası doğrultusunda baskı altında imzaladığı istifa mektubu ile kapı önüne konulan işçi soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Mahkemenin işe iade kararı verdiği işçiye bir müjde de Bölge Adliye Mahkemesi'nden geldi. Devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi verdiği kararda şu ifadelere yer verdi: "Dosya çerçevesinde davalı tarafın iş sözleşmesini haklı veya geçerli nedenle feshettiğine ilişkin bir savunması bulunmadığı, buna ilişkin delil de sunulmadığı görülmüş ve davanın kabulü ile davacının işe iadesine karar vermek gerekmiştir. Davacının fesih iradesi olmadığı anlaşıldığından istinaf talepleri yerinde görülmemiştir. İlk derece mahkemesi kararı usul ve yasaya ve dosya içeriğine uygundur, aksine itirazların hiçbirisi yerinde görülmemiştir."
ASGARİ ÜCRET HERKESİ MEMNUN EDECEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Oktay, asgari ücret ile ilgili soru- ları şöyle cevapladı: "2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif (birikimli) artış oranı yaklaşık yüzde 95'tir. Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri gelir ve damga vergisi dışında bırakılarak tarihi bir adım atılmıştır. Asgari ücretin toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız."
İGA VE THY ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR
Avrupa'daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımında son 3 yıldır ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, Kasım ayında da liderliğini sürdürüyor. 18-24 Kasım haftasında İGA İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 220 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. İGA'yı bin 143 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 106 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti. Söz konusu dönemde Türkiye ise günlük ortalama 2 bin 205 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırda yer aldı.