Mahkeme, zorla istifa ettirilen işçinin, işe iadesine karar verdi | Ekonomi haberleri





KASIM COŞKUSU TELEFONA YARADI

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Sözcüsü Yüksel Eminoğlu, kasım kampanyalarında en çok satışın cep telefonu sektöründe olduğunu, geçen seneye oranla adet olarak yüzde 16 civarında artışın yaşandığını bildirdi. Eminoğlu, "Telefonların peşinden de mutfak robotları geldi. Bunları isekahve ve çamaşır makineleri izledi. Bunun dışında önemli bir bilgi de kişi başı e-ticaret harcamaları ki Türkiye'de 18-70 yaş arası kesime baktığımızda internet üstünden kişi başı ortalama 4 bin 964 TL'lik bir harcama görüyoruz. Kasım kampanyaları döneminde bu rakamın ortalama olarak 7 bin 500 TL'yi geçmesini bekliyoruz. Bu da hem yurt içi ticaret içinde e-ticaretin payının artması hem de kasım ayı kampanyaları ile beraber cironun ciddi oranda yükselmesiyle olacaktır." ifadelerini kullandı.