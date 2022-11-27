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    Mahkeme, zorla istifa ettirilen işçinin, işe iadesine karar verdi | Ekonomi haberleri

    İş yerinde baskı ile istifa ettirilen işçi mahkemeye başvurdu. Mahkeme işçinin işe iadesine karar verdi. İşte sizler için derlediğimiz 27 Kasım TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    Zorla istifaya yargı engeli

    16 sene boyunca çalıştığı işyerinin küçültme politikası doğrultusunda baskı altında imzaladığı istifa mektubu ile kapı önüne konulan işçi soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Mahkemenin işe iade kararı verdiği işçiye bir müjde de Bölge Adliye Mahkemesi'nden geldi. Devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi verdiği kararda şu ifadelere yer verdi: "Dosya çerçevesinde davalı tarafın iş sözleşmesini haklı veya geçerli nedenle feshettiğine ilişkin bir savunması bulunmadığı, buna ilişkin delil de sunulmadığı görülmüş ve davanın kabulü ile davacının işe iadesine karar vermek gerekmiştir. Davacının fesih iradesi olmadığı anlaşıldığından istinaf talepleri yerinde görülmemiştir. İlk derece mahkemesi kararı usul ve yasaya ve dosya içeriğine uygundur, aksine itirazların hiçbirisi yerinde görülmemiştir."



    ASGARİ ÜCRET HERKESİ MEMNUN EDECEK
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Oktay, asgari ücret ile ilgili soru- ları şöyle cevapladı: "2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif (birikimli) artış oranı yaklaşık yüzde 95'tir. Tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirleri gelir ve damga vergisi dışında bırakılarak tarihi bir adım atılmıştır. Asgari ücretin toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız."



    İGA VE THY ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR
    Avrupa'daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımında son 3 yıldır ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, Kasım ayında da liderliğini sürdürüyor. 18-24 Kasım haftasında İGA İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 220 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. İGA'yı bin 143 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı ve bin 106 uçuş ile Paris-Charles de Gaulle Havalimanı takip etti. Söz konusu dönemde Türkiye ise günlük ortalama 2 bin 205 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırda yer aldı.



        KASIM COŞKUSU TELEFONA YARADI
        E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Sözcüsü Yüksel Eminoğlu, kasım kampanyalarında en çok satışın cep telefonu sektöründe olduğunu, geçen seneye oranla adet olarak yüzde 16 civarında artışın yaşandığını bildirdi. Eminoğlu, "Telefonların peşinden de mutfak robotları geldi. Bunları isekahve ve çamaşır makineleri izledi. Bunun dışında önemli bir bilgi de kişi başı e-ticaret harcamaları ki Türkiye'de 18-70 yaş arası kesime baktığımızda internet üstünden kişi başı ortalama 4 bin 964 TL'lik bir harcama görüyoruz. Kasım kampanyaları döneminde bu rakamın ortalama olarak 7 bin 500 TL'yi geçmesini bekliyoruz. Bu da hem yurt içi ticaret içinde e-ticaretin payının artması hem de kasım ayı kampanyaları ile beraber cironun ciddi oranda yükselmesiyle olacaktır." ifadelerini kullandı.



        KAPADOKYA'DA KAR SEVİNCİ
        Kapadokya'da turistler, karın etkili olduğu bölgede manzarayı fotoğraflayıp kar topu oynadı. Nevşehir'de dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, sabaha karşı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Turistler, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanda ortaya çıkan manzarayı izledi. Bölgeyi ziyaret eden bazı turistler, beyaza bürünen vadilerde fotoğraf çekti, bazıları da arkadaşlarıyla kar topu oynadı.

        GUCCİ KRİPTOYA GEÇTİ
        İtalyan moda markası Gucci, Amerika'daki seçili mağazalarda kripto para kullanımına izin vereceğini açıkladı. Uygulama, yazın sonuna kadar tüm Kuzey Amerika'da geçerli olacak. Uygulamasda Bitcoin, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Litecoin, Dogecoin ve Shiba Inu gibi birimler kullanılacak. Gucci'nin CEO'su Marco Bizzarri "Bu tür bir seçeneği isteyen müşteriler için kripto para kullanımına geçilmesi, oldukça önemliydi."

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        Haberler Ekonomi Mahkeme, zorla istifa ettirilen işçinin, işe iadesine karar verdi | Ekonomi haberleri
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