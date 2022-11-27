Lüks fişe taktı! Dünya devleri üretimlerini elektriğe kaydırmaya başladı

Türkiye'de milli otomobilimiz TOGG merak ile beklenirken dünyada da elektrikli otomobil pazarı genişliyor. Binek otomobil markalarının yanında lüks segmentte de elektrikli modeller peşi sıra tanıtılmaya başlandı.



DİZEL OUT SUV İN

2022 yılının ilk 10 ayında vatandaşın otomobil tercihi değişti. Motorin artınca dizel satışı azaldı, elektrikliye dönüş başladı. Dünyada da elektrikli otolar öne çıkıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Ekim 585.752 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak- Ekim döneminde 446.664 adet, hafif ticari araç pazarı 139.088 adet oldu. Talep edilen otomobillere bakıldığında elektrikliler öne çıkarken, yakıtta ise dizel yerine benzinli tercih edildi. Vatandaşlar otomobil seçerken daha çok SUV'a ilgi gösterdi.



ÜST SEGMENT GAZA BASTI

Yılın ilk 10 ayında Türkiye'de lüks otomobil satışları da aynı hızda devam etti. Yapılan açıklamaya göre 10 Lamborgini, 12 Bentley, 18 adet Ferrari, 21 adet Aston Martin, 87 adet Jaguar satıldı.



TESLA YAZILIMA TAKILDI

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'e satılan 67 bin 698 aracı geri çağırdı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden yapılan açıklamada, araçlardaki pil yönetim sistemini etkileyen yazılım sorunları nedeniyle 25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2020 tarihleri arasında Çin'e satılan 67 bin 698 adet Model S ve Model X otomobilin geri çağrıldığı bildirildi. Açıklamada, araçlardaki yazılım ve emniyet kemeri sorunları nedeniyle 25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2021 arasında üretilen ve geri çağrılan 67 bin 698 araçtaki hataların düzeltilmesi için yazılımlarının güncelleneceği belirtildi.