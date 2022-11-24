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    Kripto para piyasasında iki haftalık zarar 239 milyar dolar! Bu haberi okuyun, paranızı kurtarın

    Tüm uyarılara rağmen yasal bir zemini olmayan kripto piyasasına para yatıranlar, şimdi zararlarının hesabını yapamıyor. İki haftalık zarar 239 milyar dolar oldu. Dünyada başlayan çöküş Türkiye’yi de etkiliyor. Uyarıları dinleyin, paranızı koruyun!

    Kripto çöküş

    Dünyada kripto para piyasalarındaki iflasların etkisiyle bir deprem yaşanıyor. Kripto paralarda başlayan satış dalgası hızla yayılırken, paraların değerleri düşüyor. Son iki haftada zarar 239 milyar doları buldu. Çöküş dalgası Türkiye'deki yatırımcıları da etkiledi. Küresel kripto dünyasının 4'üncü en büyük borsası FTX'in iflasıyla yaşanan güven kaybı kripto paralarda satışlara yol açmaya devam ediyor. Bitcoin hızla değer kaybederken, 15 bin doların altına geriledi. Uzmanlar düşüşün daha da süreceğini belirtiyor.



    Binance'in FTX'teki risklere dair açıklamasından önce, yani 7 Kasım'da Bitcoin 20.680 dolardan işlem görüyordu. Dolayısıyla FTX'in iflas sürecinin yarattığı kayıp yüzde 23.4'ü buldu. Ethereum ise bu süreçte yüzde 30 düştü.



    Yaşanan düşüşte kripto para 'yatırım bankası' Genesis'in likidite sıkışıklığı yaşadığı ve yatırımcılardan 1 milyar dolarlık kaynak sağlamaya çalıştığına dair haberler etkili oldu. The Wall Street Journal, Genesis'in ilk olarak Binance'e başvurduğunu ancak kripto para platformunun kaynak sağlamayı reddettiğini iddia etti.



        FTX İÇİN İNCELEME BAŞLADI
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattığını söyledi.



        TÜRKİYE'DE 186 BİN KİŞİ
        FTX borsasında işlem yapan Türklerin sayısının 186 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 1 milyon alacaklı ile birlikte vatandaşlar da paralarını nasıl kurtaracaklarını merak ediyor. Uzmanlar ise yatırımcıları bir kez daha uyararak bu piyasalarda oyun oynamanın tehlikesine dikkat çekiyor.



        KRİPTONUN 2008 KRİZİ
        Sabah Gazetesi yazarı Prof. Kerem Alkin, FTX'in iflasının 'kripto para dünyasının Lehman kırılması' olarak adlandırıldığını yazdı. Alkin, şunları söyledi: FTX'in likidite sorunu üzerine, satın alma kararı alan Binance'in kurucusu Zhao, daha sonra vazgeçtiklerini duyurdu. Bu tablo, 2008 küresel finans krizinde Lehman Brothers'ın iflasından farklı bir durum değil.

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        HangiKredi
        Haberler Ekonomi Kripto para piyasasında iki haftalık zarar 239 milyar dolar! Bu haberi okuyun, paranızı kurtarın
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