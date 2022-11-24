Kripto para piyasasında iki haftalık zarar 239 milyar dolar! Bu haberi okuyun, paranızı kurtarın





TÜRKİYE'DE 186 BİN KİŞİ

FTX borsasında işlem yapan Türklerin sayısının 186 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 1 milyon alacaklı ile birlikte vatandaşlar da paralarını nasıl kurtaracaklarını merak ediyor. Uzmanlar ise yatırımcıları bir kez daha uyararak bu piyasalarda oyun oynamanın tehlikesine dikkat çekiyor.