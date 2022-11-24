Kripto para piyasasında iki haftalık zarar 239 milyar dolar! Bu haberi okuyun, paranızı kurtarın

Dünyada kripto para piyasalarındaki iflasların etkisiyle bir deprem yaşanıyor. Kripto paralarda başlayan satış dalgası hızla yayılırken, paraların değerleri düşüyor. Son iki haftada zarar 239 milyar doları buldu. Çöküş dalgası Türkiye'deki yatırımcıları da etkiledi. Küresel kripto dünyasının 4'üncü en büyük borsası FTX'in iflasıyla yaşanan güven kaybı kripto paralarda satışlara yol açmaya devam ediyor. Bitcoin hızla değer kaybederken, 15 bin doların altına geriledi. Uzmanlar düşüşün daha da süreceğini belirtiyor.
Yaşanan düşüşte kripto para 'yatırım bankası' Genesis'in likidite sıkışıklığı yaşadığı ve yatırımcılardan 1 milyar dolarlık kaynak sağlamaya çalıştığına dair haberler etkili oldu. The Wall Street Journal, Genesis'in ilk olarak Binance'e başvurduğunu ancak kripto para platformunun kaynak sağlamayı reddettiğini iddia etti.