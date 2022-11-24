Benzine indirim yolda! Bu gece yarısından itibaren geçerli! İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları 25 Kasım 2022

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,17 TL'ye, Ankara'da 20,33 TL'ye, İzmir'de 20,34 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,84 TL, Ankara'da 23,97 TL, İzmir'de 24,01 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar rafineri uzaklıklarına ve bayi kâr marjlarına göre iller ve ilçeler arasında farklılık gösteriyor.