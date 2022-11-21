Yıpranma payının EYT'de etkisi olur mu?
Bu kapsamda olan mesleklerde her yıla 90 gün ek fiili hizmet artışı eklenmesi durumunda bir yıl çalışan 15 ay çalışmış kabul ediliyor. Fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinen yıpranma hakkından 45 iş kolu faydalanabiliyor. Yıpranmaya tabi çalışması olup işe girişi geri çekilebilecek olan kişiler EYT kapsamına girebilir.
Yıpranmayla ek prim emeklilik getirir mi?
Çimento, cam, kurşun, demir ve çelik, yeraltı işleri, askeri görevlerde, emniyet başta olmak üzere kapsamda yer alan iş konularında yıpranma nedeniyle erken emekli olunabiliyor. Bu mesleklerde çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor ve yaş şartında indirim yapılıyor. Ağır bir meslekte çalışıyorsanız yıpranma payı ile erken emeklilik mümkün olabiliyor.
Memurlar ve işçiler için yıpranma payı nasıl hesaplanıyor?
Eylül 1999'dan önce hizmette bulunan bir kamu çalışanın yıpranma payının tamamı emeklilik süresinden düşer. Bu tarihten önce başlayan memurun yıpranma payının yarısı da emeklilik yaşından indirilir. İşçilerde de eklenen prim gün sayısının yarısı kadar süre işçinin emekli olabilmesi için doldurulması gerekli olan yaştan düşürülür. İşçinin yıpranma payı kapsamında olan işlerde minimum 3600 gün çalışmış olması gerekiyor.
İlk defa sigortalı olunan tarihi geri çekmek mümkün mü?
Borçlanma, ihya ve hizmet tespit davası seçenekleri söz konusu. İşe giriş tarihi 2001 olup da 1997'de askerlik yapan bir kişi bu süreyi borçlanarak işe başlangıç tarihini öne çekebilir. Bağ- Kur borcunu ödemediği için silinen hizmetleri olan kişiler bu hizmetleri canlandırabilir. Hizmet tespit davası da sigortasız çalıştırılan kişiler için dava yoluyla bu çalışmaların tespitini sağlayacak.
GEÇ SİGORTAYA DAVA AÇIN
6 Eylül 1999'da işe giriş bildirgem verilmiş ancak primim yatırılmamış. EYT'ten yararlanabilir miyim?
Bunun için iş mahkemesine hizmet tespit davası açılması gerekiyor. Mahkeme kararıyla 1 günlük hizmet alınması durumunda giriş bildirgesinin verildiği tarih işe başlangıç tarihi olacaktır. Ayrıca sigortası geç yapılan, eksik yatırılanlar da benzeri bir yol izleyerek kayıp günlerini tamamlayabilir. Eğer 1999'dan önce işveren sigorta bildirgesi, sigortalı hesap fişi gibi belgeleri SGK'ya bildirmiş ancak prim hizmet belgesi göndermediyse bu durumda 5 yıllık zaman aşımı süresi işlemez. Bu kapsamdaki kişiler istedikleri zaman yargı yoluyla sigorta başlangıcını geri çektirebilir.
Prim kazandıracak başka süreler var mı?
4C'li olarak görev yapan personelin mevzuatına göre aylıksız izin süreleri, avukatlık staj süreleri, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri ek prim kazandırır. (Hazal ATEŞ)
'SEA'HATİN ADRESİ TÜRKİYE
Kruvaziyer turizminde hareketlilik devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılın 10 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısının 907'ye ulaştığını ve toplam 918 bin 484 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığını söyledi. Geçen yılın 10 aylık döneminde 53 kruvaziyer gemisiyle 35 bin 121 yolcunun Türkiye'ye geldiğini anımsatan Karaismailoğlu, bu yılın aynı döneminde kruvaziyer gemi sayının 17 kattan fazla artışla 907'ye yükseldiği bilgisini verdi.
Karaismailoğlu, kruvaziyer yolcu sayısının da aynı dönemde 26 kat artarak 918 bin 484'e ulaştığını aktardı. Sadece Ekim ayında geçen yılın toplamından daha fazla kruvaziyer gemisinin Türkiye limanlarına yanaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, söz konusu ayda 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcunun ağırladığını, ayrıca Ekim'de bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti.
TARIMDA YALANLAR TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ
Tarım Bakanlığı, 'Kamuoyunda gündeme gelen iddialar ve gerçekler' adıyla hazırladığı raporda, muhalefetin ortaya attığı manipülatif söylemleri çürüttü:
İDDİA: Tarımsal Gayri Safi Yurt içi Hasıla'da sürekli düşüş yaşanıyor.
GERÇEK: Cari fiyatlarla; 2002'de 25.1 milyar dolar olan tarımsal GSYH, 2021'de yüzde 78.1 artışla 44.7 milyar dolara yükseldi.
İDDİA: Türkiye tarımda ithalatçı konumda.
GERÇEK: Son 4 yılda ihracatta yüzde 29.5 artış yaşandı. 2022'nin ilk 9 ayında 21.2 milyar dolar ihracat yapıldı. 2021'de tarım ve gıda ticaretinde 7.2 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi.
İDDİA: Üretici yeteri kadar desteklenmiyor.
GERÇEK: 2002'de 1.8 milyar lira olan destekleme bütçesi 2022'de 39.7 milyar liraya yükseltildi. 2003-2021 döneminde günümüz fiyatlarıyla 464 milyar lira ödeme yapıldı. (Barış ŞİMŞEK)
30 BİN KİŞİYE İŞ FIRSATI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eylül ayında bin 300 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 45 milyar 161 milyon 291 bin 677 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle toplam 29 bin 872 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
ENERJİNİN KALBİ ANTALYA'DA ATACAK
Enerji sektörü, gelecek dönemin enerji stratejilerini belirlemek üzere 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde bir araya geliyor. Bugün Antalya'da Bakan Fatih Dönmez'in katılımıyla toplanacak zirvede; kurulması planlanan enerji merkezi, doğalgaz arama ve üretim yatırımları, Türkiye'nin elektrik, akaryakıt, doğalgaz ve yenilenebilir enerji piyasalarındaki son durum, Avrupa'daki enerji krizi ve sektörlerdeki dijitalleşme masaya yatırılacak. (Barış ŞİMŞEK)