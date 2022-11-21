EYT’liye 4’lü kazanç! Emekli aylığı, promosyon, ikramiye, vergi muafiyeti...





PROMOSYON TUTARLARI DEĞİŞECEK Mİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı son güncelleme ile 3 yıllık dönem için taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı. Yeni emeklilere belirlenen bu tutarların altında promosyon ödenemeyecek. Seçilen bankaya göre daha yüksek ödeme de söz konusu olabilecek. Mevcut kampanyalara göre emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor. EYT düzenlemesiyle 2023 başında 1.5 milyon kişi emekli olacak. Yine Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge düzenlemesiyle de yaklaşık 300 bin kişinin kamudan emekli olması bekleniyor. Bu kadar çok yeni emekli olmasının, promosyon rekabetini büyütmesi, tutarları daha da artırması bekleniyor.