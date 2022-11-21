EYT’liye 4’lü kazanç! Emekli aylığı, promosyon, ikramiye, vergi muafiyeti...

EYT'lilere yeni yılla birlikte emeklilik yolu açılıyor. Yaşa takılanlardan şartları tamamlayanlar düzenlemenin uygulamaya alınmasıyla başvurusunu yapıp emekli aylığına kavuşacak. Ancak kazanımlar bunlarla bitmeyecek. EYT'liler emeklilere sağlanan promosyon, bayram ikramiyesi, emlak vergisi muafiyeti gibi imkanlardan da yararlanacak. Hatta promosyon süreci emekli aylığı başvurusu sırasında başlayacak. İşte EYT'liye kazanç rehberi…
EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
EYT düzenlemesiyle emeklilik şartlarını sağlayanlar düzenleme uygulamaya girer girmez başvurabilirken, diğer kişiler ise sağladıklarında başvurularını yapabilecek. Başvuruların nasıl yapılacağı hakkında açıklama yapılacak. Ancak mevcut uygulamada e-Devlet'ten de, SGK birimlerine bizzat gidilerek de emekli aylığı başvurusu yapılabiliyor.
EYT HAK SAHİPLERİ NE ZAMAN BAŞVURACAK VE NE ZAMAN MAAŞ ALACAK?
EYT düzenlemesi Aralık ayında tamamlanırsa başvurular Ocak ayında başlayacak. Bu durumda ilk maaş da bir sonraki ay başında yani 1 Şubat'ta hesaplanmaya başlayacak. İşlemler bittiğinde Ocak ayında başvuranların hesabına 1 Şubat'tan itibaren biriken maaşı yatırılacak.