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    EYT’liye 4’lü kazanç! Emekli aylığı, promosyon, ikramiye, vergi muafiyeti...

    Yaşa takılanlara EYT düzenlemesiyle emekli aylığının yanı sıra promosyon, bayram ikramiyesi ve emlak vergisi muafiyetinin de yolu açılacak. Promosyon alınacak banka emeklilik başvurusu sırasında seçilebilecek, ödeme de ilk aylıktan 3 gün sonra yapılacak.

    Çığıl Ön Yener
    EYT’liye 4’lü kazanç

    EYT'lilere yeni yılla birlikte emeklilik yolu açılıyor. Yaşa takılanlardan şartları tamamlayanlar düzenlemenin uygulamaya alınmasıyla başvurusunu yapıp emekli aylığına kavuşacak. Ancak kazanımlar bunlarla bitmeyecek. EYT'liler emeklilere sağlanan promosyon, bayram ikramiyesi, emlak vergisi muafiyeti gibi imkanlardan da yararlanacak. Hatta promosyon süreci emekli aylığı başvurusu sırasında başlayacak. İşte EYT'liye kazanç rehberi…



    EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
    EYT düzenlemesiyle emeklilik şartlarını sağlayanlar düzenleme uygulamaya girer girmez başvurabilirken, diğer kişiler ise sağladıklarında başvurularını yapabilecek. Başvuruların nasıl yapılacağı hakkında açıklama yapılacak. Ancak mevcut uygulamada e-Devlet'ten de, SGK birimlerine bizzat gidilerek de emekli aylığı başvurusu yapılabiliyor.



    EYT HAK SAHİPLERİ NE ZAMAN BAŞVURACAK VE NE ZAMAN MAAŞ ALACAK?
    EYT düzenlemesi Aralık ayında tamamlanırsa başvurular Ocak ayında başlayacak. Bu durumda ilk maaş da bir sonraki ay başında yani 1 Şubat'ta hesaplanmaya başlayacak. İşlemler bittiğinde Ocak ayında başvuranların hesabına 1 Şubat'tan itibaren biriken maaşı yatırılacak.



        PROMOSYONDAN NASIL YARARLANILACAK?
        SSK ya da Bağ-Kur'dan emekli olacaklar SGK müdürlüklerine giderek veya e-Devlet üzerinden ulaşabileceği Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar çalıştığı kuruma vereceği emeklilik dilekçesinde maaşını almak istediği bankayı seçebilecek. Ardından bu bankaya 3 yıllık taahhüdünü vererek promosyon imkanından yararlanabilecek.



        PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?
        Yeni emekli olanların promosyon ödemeleri ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek.



        PROMOSYON TUTARLARI DEĞİŞECEK Mİ?
        Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı son güncelleme ile 3 yıllık dönem için taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı. Yeni emeklilere belirlenen bu tutarların altında promosyon ödenemeyecek. Seçilen bankaya göre daha yüksek ödeme de söz konusu olabilecek. Mevcut kampanyalara göre emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor. EYT düzenlemesiyle 2023 başında 1.5 milyon kişi emekli olacak. Yine Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge düzenlemesiyle de yaklaşık 300 bin kişinin kamudan emekli olması bekleniyor. Bu kadar çok yeni emekli olmasının, promosyon rekabetini büyütmesi, tutarları daha da artırması bekleniyor.



            İLK İKRAMİYE NİSAN'DA
            EYT'LİLER İLK BAYRAM İKRAMİYESİNİ NE ZAMAN ALACAK?
            EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar bayram ikramiyesinden de yararlanmaya başlayacak. EYT'liler emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilen ikramiyelerden yararlanacak. 2023'te Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. Nisan sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu ödemeden yararlanacak. Ödemeler büyük ihtimalle 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Kurban Bayramı ise 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce de Kurban bayramı ikramiyesi yatırılacak.



            İKRAMİYE NE KADAR ÖDENECEK?
            Halen bayram ikramiyesi bin 100 lira. Eğer bir artış yapılmazsa her bayram bin 100'er lira ödeme yapılacak. Ancak tutarda güncelleme de söz konusu olabilecek.



            EVİ OLANA MUAFİYET GELİYOR
            EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
            En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan EYT'liler emekli olunca emlak vergisi muafiyetinden de yararlanacak. Ancak muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. 2023'te bildirimde bulunan emekliler, 2024 yılı itibariyle vergiden muaf olacak.



                İŞTEN AYRILANA TOPLU PARA
                Kıdem tazminatı: İşyerinde en az 1 yıllık hizmeti bulunan, emeklilik nedeniyle işten ayrılan EYT'liler kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilecek. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak şartların tamamlandığına yönelik yazı ve emeklilik nedeniyle işin bırakılacağının belirtildiği dilekçeyle işverene başvurulması yeterli olacak.
                İzin parası: EYT'liler eğer kullanmadığı birikmiş izinleri varsa işten ayrılırken bunları da alabilecek.
                Çifte maaş: Çalışmaya devam eden EYT'liler çifte maaş imkanı elde edecek.

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                Haberler Ekonomi EYT’liye 4’lü kazanç! Emekli aylığı, promosyon, ikramiye, vergi muafiyeti...
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