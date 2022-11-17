180 milyonluk büyük ikramiye! 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? Sayısal Loto nereye, hangi ile çıktı? MPİ ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI!

Çılgın Sayısal Loto'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi ve 180.245.096,70 TL'lik dev ikramiye sahibini buldu. Peki, 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyon büyük ikramiye! Sayısal Loto nereye, hangi ile çıktı? İşte detaylar!
Çılgın Sayısal Loto'da 180.245.096,70 TL'lik dev ikramiye sahibini buldu. Büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 oldu.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı.
Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiyeyi kazandıran numaralar, 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 6 şanslı numarayı bilen bir talihli kişi 180.245.096,70 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda Ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.