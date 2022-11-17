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    • Ekonomi
    • 17.11.2022 10:55
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    • 17.11.2022 10:55
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    180 milyonluk büyük ikramiye! 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? Sayısal Loto nereye, hangi ile çıktı? MPİ ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI!

    16 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları gündemde araştırılmaya başlandı. Bugün yapılan çekilişlerde büyük ödül 180 milyon lira olarak açıklandı. Bu bağlamda sonuçlar günün çok araştırılanları arasında yer alıyor. Peki, 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? Sayısal Loto nereye, hangi ile çıktı? MPİ ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI!

    takvim.com.tr
    16 Kasım Çılgın Sayısal Loto kime çıktı?

    Çılgın Sayısal Loto'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi ve 180.245.096,70 TL'lik dev ikramiye sahibini buldu. Peki, 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyon büyük ikramiye! Sayısal Loto nereye, hangi ile çıktı? İşte detaylar!

    Çılgın Sayısal Loto'da 180.245.096,70 TL'lik dev ikramiye sahibini buldu. Büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 oldu.

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı.

    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiyeyi kazandıran numaralar, 37-38-63-66-78-85 Joker-73 SüperStar-67 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 6 şanslı numarayı bilen bir talihli kişi 180.245.096,70 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu

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    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda Ikramiye kazanabilirsin.

    Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

    Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

        İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

        Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

        Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

        Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

        Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

        Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

        Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

        18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.
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        Haberler Ekonomi 180 milyonluk büyük ikramiye! 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? Sayısal Loto nereye, hangi ile çıktı? MPİ ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI!
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