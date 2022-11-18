1999’dan sonra işe girenler için EYT’li olma formülü





BORÇLANMA NE ZAMAN YAPILMALI?

Borçlanma yapmak için düzenlemenin detaylarının belli olacağı Aralık ayını beklemek faydalı olabilir. Asgari ücret 1 Ocak itibariyle artacağı için borçlanma tutarları da artacak. Bu nedenle bu yıl bitmeden borçlanma yapanlar daha az ödemeyle prim kazanabilecek. Örneğin; asgari ücretin yüzde 50 artışla net 8 bin 250 lira olması halinde brüt asgari ücret 9 bin 706 lira seviyesine ulaşacak. Bir aylık borçlanma tutarı 3 bin 106 liraya ulaşırken, bin 35 liralık bir fark ortaya çıkacak. Bir çocuk borçlanmasında ödenecek fazla para 24 bin 847 lirayı, askerlik borçlanmasında ise 18 bin 636 lirayı bulacak.