İyi sürücüye yüzde 50 indirim! Trafik sigortasında yeni dönem | Ekonomi haberleri

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortası poliçelerinde sistemin değişeceğini açıkladı. Şu an trafik sigortası indirimleri ya da zamları 7 kategoride belirleniyor. Buna 2 kategori daha eklenecek. En düşük basamakta 'çok riskli sürücüler' yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak. Kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte 'çok iyi sürücüler' basamağı açılacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek. SEDDK Başkanı Eroğlu, 25 milyon araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası yol haritasını açıkladı. Artık dinamik basamak yöntemini uygulayacaklarını anlatan Eroğlu, "Mevcut 7 basamaklı sistem mevcut sorunları çözmüyor. Bu yüzden '0' çok riskli sürücüler ve '8' çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz. 5 yıl kaza yapmayan sürücülerin olduğu 8'inci basamağa yüzde 50 indirim, sıfırıncı basamakta bulunanlara yüzde 200 zam gelecek. Her basamağı kendi içinde değerlendireceğiz. Trafik sigortasını yapmayan sigorta şirketine de ciddi yaptırımlar getireceğiz " şeklinde konuştu.



ÖNEMLİ BİR BASAMAK

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ise SEDDK'nın aldığı tüm önlemlerde hemfikir olduklarını belirterek, "Sorunu çözmek için bir yerden başlamak zorundaydık. Yol haritası önemli bir basamak" diye konuştu. Hasarsızlık prim oranları son olarak Ağustos ayında güncellenmişti. Halihazırda trafik sigortasında indirim oranı 7'nci basamak için yüzde 42, 6'ncı basamak için yüzde 22, 5'inci basamak için yüzde 10 olarak uygulanıyor. Hasar prim artırım oranları ise 3'üncü basamak için yüzde 45, 2'nci basamak için yüzde 90, 1'inci basamak için de yüzde 135 olarak uygulanıyor.



SIRADA SİCİL BELGESİ VAR

Yeni sistem ile Trafik Sigortası Sicil Belgesi getiriliyor. Bu sistem ile trafik canavarlarının çalışması zorlaşırken, ağır kusurlu olarak kaza yapan sürücülerin rehabilite edilmesi sağlanacak. Filoların maliyetinin ve sürücülerin kazalarının azaltılması, oto sigorta ürünlerinin ucuzlaması hedefleniyor.