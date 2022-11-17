İyi sürücüye yüzde 50 indirim! Trafik sigortasında yeni dönem | Ekonomi haberleri

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortası poliçelerinde sistemin değişeceğini açıkladı. Şu an trafik sigortası indirimleri ya da zamları 7 kategoride belirleniyor. Buna 2 kategori daha eklenecek. En düşük basamakta 'çok riskli sürücüler' yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak. Kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte 'çok iyi sürücüler' basamağı açılacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek. SEDDK Başkanı Eroğlu, 25 milyon araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası yol haritasını açıkladı. Artık dinamik basamak yöntemini uygulayacaklarını anlatan Eroğlu, "Mevcut 7 basamaklı sistem mevcut sorunları çözmüyor. Bu yüzden '0' çok riskli sürücüler ve '8' çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz. 5 yıl kaza yapmayan sürücülerin olduğu 8'inci basamağa yüzde 50 indirim, sıfırıncı basamakta bulunanlara yüzde 200 zam gelecek. Her basamağı kendi içinde değerlendireceğiz. Trafik sigortasını yapmayan sigorta şirketine de ciddi yaptırımlar getireceğiz " şeklinde konuştu.
ÖNEMLİ BİR BASAMAK
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ise SEDDK'nın aldığı tüm önlemlerde hemfikir olduklarını belirterek, "Sorunu çözmek için bir yerden başlamak zorundaydık. Yol haritası önemli bir basamak" diye konuştu. Hasarsızlık prim oranları son olarak Ağustos ayında güncellenmişti. Halihazırda trafik sigortasında indirim oranı 7'nci basamak için yüzde 42, 6'ncı basamak için yüzde 22, 5'inci basamak için yüzde 10 olarak uygulanıyor. Hasar prim artırım oranları ise 3'üncü basamak için yüzde 45, 2'nci basamak için yüzde 90, 1'inci basamak için de yüzde 135 olarak uygulanıyor.
SIRADA SİCİL BELGESİ VAR
Yeni sistem ile Trafik Sigortası Sicil Belgesi getiriliyor. Bu sistem ile trafik canavarlarının çalışması zorlaşırken, ağır kusurlu olarak kaza yapan sürücülerin rehabilite edilmesi sağlanacak. Filoların maliyetinin ve sürücülerin kazalarının azaltılması, oto sigorta ürünlerinin ucuzlaması hedefleniyor.
BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIĞA DESTEK
Ziraat Bankası küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 2020'de uygulamaya koyduğu 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Küçükbaş' projesinin ardından bu kez de büyükbaş süt hayvancılığının desteklenmesi amacıyla 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var- Büyükbaş' projesini hayata geçirdi. Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, "Üreticilerimize işletmelerindeki büyükbaş süt hayvanı sayısını artırabilmeleri amacıyla 600 bin liraya kadar uzun vadeli ve düşük faizli tarım kredisi imkanı sunuyoruz. Ortaklarının/üyelerinin ürettiği çiğ sütün satışına aracılık eden kooperatif ve birlikle iş birliği yapacağız" dedi. Pişmaf, hayvan alım bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacağını; ilk 18 ay anapara ödemesiz olmak üzere 84 aya kadar taksit imkanı verileceğini; kredinin teminatının krediyle alınan hayvanların rehni ve kefaletle sağlanacağını; geri ödemelerin süt bedellerinin belirli kısmından kesinti yapılarak gerçekleştirileceğini söyledi. (Çığıl ÖN YENER)
'DOLU'DİZGİN LAPLAND
Yılın sonu yaklaşırken, 2023 yılını tatilde karşılamak isteyenler harekete geçti. Yurt dışı turlarının gözdesi ise kuzey ışıklarının en iyi gözlemlendiği Lapland oldu. Tur şirketlerinin Lapland turlarının şimdiden dolduğu belirtilirken, 3 gece 4 günlük turlarda iki kişilik fiyatın ise ortalama 3 bin 250 euro olduğu öğrenildi. Yeni yıla yurt dışında girmek isteyenlerin bir diğer göstesi ise Fas oldu. Fas turlarının büyük ilgi gördüğü belirtilirken, 4 gece 5 günlük Fas turlarının fiyatı ise çift kişilik bin 600 eurodan başlıyor.