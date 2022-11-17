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    Emekliye vergi yok! İşte 10 soruda emlak vergisi rehberi

    Emlak vergisinde ikinci taksit bu ay yatırılacak. Ev hanımları ve emekliler hangi şartlarda muaf? Yeni emeklilere muafiyet ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...

    Çığıl Ön Yener
    Emekliye vergi yok! İşte 10 soruda emlak vergisi rehberi

    Belediyelere ödenen emlak vergisinde ikinci taksitin bu ayın sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Emlak vergisi, her mahalle, sokak ve cadde için belirlenen değerler üzerinden konutlarda binde 1, işyerlerinde binde 2 oranında alınıyor. Büyükşehirlerde ise konutlarda binde 2, işyerlerinde binde 4 oranında vergi ödeniyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor. İşte soruların yanıtları...



    KİMLER EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİ SAYILIYOR?
    Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyet durumunda sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor.



    BU YIL EV ALAN NE ZAMAN ÖDEMEYE BAŞLAR?
    Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan öder. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2023'te başlar.



        YENİ EVİN BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLMELİ?
        Tapu alındıktan sonra o yılın sonuna kadar beyanname verilmesi şart.



        KİMLER VERGİDEN MUAF?
        En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri.



        EVDE OTURMAK ŞART MI?
        Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira gelir vergisi devreye giriyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden oturanlar muafiyetten yararlanamıyor.



            HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?
            Ödemez. Emeklinin bir konutu olması gerekiyor.



            YENİ EMEKLİ ÖDER Mİ?
            Bu yıl bildirimde bulunan emekliler, gelecek yıl vergiden muaf olacak.



            MUAF OLMASINA KARŞIN ÖDEME YAPANLAR İADE ALABİLİR Mİ?
            5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz.



                EMLAK VERGİSİ BORCU OLAN EV SATILABİLİR Mİ?
                Satacak kişinin tapu devri işlemesinden önce emlak vergisini yatırması gerekiyor.



                TEK BİR YAZLIĞI OLAN EMEKLİ DE VERGİ ÖDER Mİ?
                Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek yazlık için muafiyet var. Vergiden muaf olanların bir evi, bir yazlığı varsa ikisi için ödeme yapması gerekiyor.

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                Haberler Ekonomi Emekliye vergi yok! İşte 10 soruda emlak vergisi rehberi
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