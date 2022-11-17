Emekliye vergi yok! İşte 10 soruda emlak vergisi rehberi





TEK BİR YAZLIĞI OLAN EMEKLİ DE VERGİ ÖDER Mİ?

Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek yazlık için muafiyet var. Vergiden muaf olanların bir evi, bir yazlığı varsa ikisi için ödeme yapması gerekiyor.

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