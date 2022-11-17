Emekliye vergi yok! İşte 10 soruda emlak vergisi rehberi

Belediyelere ödenen emlak vergisinde ikinci taksitin bu ayın sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Emlak vergisi, her mahalle, sokak ve cadde için belirlenen değerler üzerinden konutlarda binde 1, işyerlerinde binde 2 oranında alınıyor. Büyükşehirlerde ise konutlarda binde 2, işyerlerinde binde 4 oranında vergi ödeniyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor. İşte soruların yanıtları...
KİMLER EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİ SAYILIYOR?
Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyet durumunda sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor.
BU YIL EV ALAN NE ZAMAN ÖDEMEYE BAŞLAR?
Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan öder. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2023'te başlar.