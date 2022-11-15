En az %50 NET artış! "8 bin 250 TL olabilir..." Asgari ücrette tarih belli oldu! 2023 asgari ücret toplantısı ne zaman?

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı. Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek. Derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. İşte 2023 asgari ücret hakkında tüm detaylar...
YILBAŞI ZAMMI KESİN
Mevzuata göre asgari ücret en geç iki yılda bir olmak üzere, genelde yılda bir kere belirleniyor. Halihazırda temmuz ayında asgari ücrete gelen zamla birlikte, yılbaşında yeni bir zam için zorunluluk bulunmasa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız" açıklaması nedeniyle yeni bir zamma kesin gözüyle bakılıyor.
ENFLASYON BELİRLEYECEK
Merak edilen ise zammın oranı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu süreçte yaptıkları açıklamalarla asgari ücretlinin enflasyon karşısında korunacağı, asgari ücrette enflasyon altında artış olmayacağı yönünde mesajlar verdiler.