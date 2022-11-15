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    • Ekonomi
    • 15.11.2022 10:59
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    • 15.11.2022 10:59
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    En az %50 NET artış! "8 bin 250 TL olabilir..." Asgari ücrette tarih belli oldu! 2023 asgari ücret toplantısı ne zaman?

    Asgari ücret 2023 zammı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere asgari ücret zammı Tespit Komisyonu toplantılarının ardından alınan karar neticesinde belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Tespit Komisyonu ile ilgili son dakika açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    Asgari ücrette %50 NET artış! 8 bin 250 TL olabilir...

    2023 yılında geçerli olacak asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı. Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek. Derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. İşte 2023 asgari ücret hakkında tüm detaylar...

    YILBAŞI ZAMMI KESİN

    Mevzuata göre asgari ücret en geç iki yılda bir olmak üzere, genelde yılda bir kere belirleniyor. Halihazırda temmuz ayında asgari ücrete gelen zamla birlikte, yılbaşında yeni bir zam için zorunluluk bulunmasa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız" açıklaması nedeniyle yeni bir zamma kesin gözüyle bakılıyor.

    ENFLASYON BELİRLEYECEK

    Merak edilen ise zammın oranı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu süreçte yaptıkları açıklamalarla asgari ücretlinin enflasyon karşısında korunacağı, asgari ücrette enflasyon altında artış olmayacağı yönünde mesajlar verdiler.

        8 BİN 250 TL OLABİLİR

        Asgari ücret, geçen yıl sonunda yapılan yüzde 50'lik zam ile 4 bin 253 lira olmuştu. Enflasyondaki artış üzerine, 1 Temmuz itibarıyla asgari ücrete bir kez daha zam yapılmış, yüzde 30'luk bu ara zamla net asgari ücret tutarı 5 bin 500 liraya ulaşmıştı. Böylece geçen yıl asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı geçmiş oldu.

        Geçen yılbaşında asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artış, devlet yönetiminden gelen açıklamalar ve enflasyonun bu yıl geçen seneye göre daha yüksek seyretmesi, bu yılbaşında da asgari ücret için en az yüzde 50'lik bir zam beklentisi oluşturdu. Asgari ücrete yüzde 50 zam uygulanması halinde, yeni yıl için ücret 8 bin 250 lira olacak. Ancak 2023 Ocak ayı itibarıyla asgari ücretin bu rakamı da geçebileceği tahmin ediliyor. Asgari ücret komisyonunun toplanacağı aralık ayına kadar gerçekleşecek enflasyon oranı da açıklanacak zamda etkili olacak.

        Asgari ücret, pek çok ödemenin hesaplanmasında referans değer olarak kabul edildiği için, kamu maliyesi için kritik önem taşıyor. Yeni asgari ücretle birlikte yeniden düzenlenecek hesaplamaların arasında sosyal güvenlik primleri, genel sağlık sigortası primi, kıdem tazminatı, askerlik ve yurt dışı borçlanması, işsizlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş ve engelli aylığı bulunuyor.

        4 ENFLASYON ARTIŞI YÜZDE 11'E YAKALŞTI

        Bakan Nebaeti'nin açıklamları sonrası asgari ücretle iligli gzölerin çevrildiği enflasyon artış oranları şse netleşmeye başladı. Tespit komisyonu Kasım ayı enflasyon oranını da dikkate alarak artışa gidecek. Yani 5 aylık enflasyon artış oranı asgari ücrette büyük önem arz edecek.

            ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 20 - 25 ARTMASI BEKLENİYOR

            Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 80 – 87 civarında olursa buradan 8 – 13 puanlık bir fark ortaya çıkacak.

            Baz etkisinden dolayı yılın ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 11 – 16 arasında gerçekleşecek.

            Normalde 3 – 5 puan olması gereken refah payının, seçim yılı dolayısıyla bu yıl daha fazla olması kaçınılmaz. Bu durumda ise asgari ücretin en az yüzde 20 – 25 oranında artması beklenebilir.

            2023 YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

            Net asgari ücret geçen yılın tamamında aynı olurken bu yılın ilk 6 ayında 4253 TL, ikinci 6 ayında 5500 TL olarak uygulandı. Bu durumda aylık ortalama net asgari ücret 4.876.5 TL oldu. Karşılaştırmayı bu rakam üzerinden yaparsak net asgari ücret geçen yıla göre yüzde 72.55 oranında artmış bulunuyor.

            Bugün asgari ücret 5 bin 500 TL. Asgari ücretin net 7 bin 500 TL olması için yüzde 36.5 artması gerekiyor.
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            Haberler Ekonomi En az %50 NET artış! "8 bin 250 TL olabilir..." Asgari ücrette tarih belli oldu! 2023 asgari ücret toplantısı ne zaman?
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