Kış dönemi öncesi doğalgaz desteği! Yaşlıya, engelliye 2.1 milyar TL... | Ekonomi haberleri





ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtlarken, otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi konusunda bir çalışma olmadığını, ÖTV matrah artırımı konusunda çalıştıklarını söyledi. Otomobillerden alınan ÖTV araç silindir hacminin yanı sıra değerine göre değişiyor. Matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek. Matrahların artırılmasıyla birlikte yüzde 80'in altında vergi dilimlerine daha çok modelin girmesi sağlanacak ve araç fiyatları aşağı çekilecek.



42.500 KİŞİ ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin açıktan atama yapılacağını ilan ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız."



TÜKETİCİ EN ÇOK 'İADE'DEN ŞİKAYETÇİ

E-ticarette tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular belli oldu. Platforma 10 ayda 350 bini aşkın şikayet geldiğini belirten Şikayetvar'ın araştırmasına göre; tüketicilerin en çok şikayet ettiği konu satın alınan ürünün ya da hizmetin iptalinde ve iadesinde yaşanan sorunlar oldu. Fiyat artışı, faturalandırma ve ödemede yaşanan sıkıntılar ise ikinci sırayı aldı.



İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA BİRİNCİSİ

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 3-9 Kasım'ı kapsayan raporuna göre, günlük ortalama bin 232 uçuş ile İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında birinci sırada yer aldı. Açıklamada, "Türk Hava Yolları günlük ortalama bin 248 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında ikinci olmuştur" denildi.

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