Kış dönemi öncesi doğalgaz desteği! Yaşlıya, engelliye 2.1 milyar TL... | Ekonomi haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış dönemi öncesinde sosyal yardım alan ailelere yaklaşık 7 milyar lira nakdi destekte bulunacaklarını açıkladı.
Uygulama kapsamında, Türkiye'deki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli şekilde kaynak aktarıldığını belirten Yanık, kış dönemi öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla her ay düzenli aktarılan periyodik payın iki kat artarak 450 milyon liraya çıkarıldığını vurguladı.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Kasım'a ilişkin ödemelerin başladığını duyuran Yanık, "Hak sahibi hanelerimize 850 ile bin 250 lira arasında bir ödeme gerçekleştiriyoruz" dedi.
2.5 MİLYON EVE 3.2 MİLYAR TL
Uygulama kapsamında, bu ay başlatılan çocuk bileşeninin ilk ödemelerinin yapıldığı bilgisini veren Yanık, şöyle devam etti: "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere çocuk sayısına göre aylık 350 ile 650 lira arasında destek sağlıyoruz. Bu kapsamda destekten yararlanmaya hak kazanan 1.8 milyon hanemize 776 milyon lira ilave destek sağladık. Böylece Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hem aile bileşeni hem de çocuk bileşeni ile birlikte toplam 3.2 milyar lirayı hak sahibi olan 2.5 milyon hanemize hesaplarına yatırmış olduk." Bakan Yanık, hanelere aylık 130 ve 260 lira arasında elektrik tüketim desteği sunacaklarını, bu kapsamda, 666 milyon lira tutarındaki elektrik tüketim desteğinin ilerleyen günlerde vatandaşların kullanımına sunulacağını belirtti. E-Devlet üzerinden başvuruların sürdüğü doğalgaz tüketim desteğinde kış dönemi ödemelerinin bu hafta itibarıyla başlayacağına işaret eden Yanık, şu bilgileri verdi: "450 ile bin 150 lira arasında olan 2022 yılı kış dönemi için destek tutarımızı 900 ile 2 bin 500 lira aralığına yükselttik."
KALYON PV'DEN YENİ ATILIM
Kalyon PV tarafından düzenlenen ve sürdürülebilir enerji sektöründe etki yaratabilecek, ölçeklenebilir teknoloji çözümleriyle buluşmayı hedefleyen SolarUp Hızlandırma Programı'na 100'den fazla başvuru oldu. Programa katılan 9 proje, PoC (Proof of Concept/ Konsept Kanıtlama) sürecine kalarak, inovatif ve ölçeklenebilir bir iş modeli olduğunu kanıtlamış oldu. 4T YAKLAŞIMI
Programın kapanış töreni, Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ve Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli'nin katılımı ile yapıldı. Haluk Kalyoncu, törende yaptığı konuşmada, "Kalyon Holding, sürdürülebilir bir yaşam için attığı her adımda; toplum, tabiat, tasarım ve teknoloji olarak tanımladığı 4T yaklaşımıyla hareket etmektedir. Finale kalan projeleri belirlerken, holdingimizin 4T vizyonu ve Kalyon PV fabrikamızın ihtiyaçlarıyla örtüşmesine özen gösterdik. Böyle öncü bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi. Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi de programın kapanış konuşmasında; "Kalyon PV, Türkiye'de bugüne kadar alanında yapılmış en büyük yatırım... Hedefimiz, yalnızca güneş paneli değil, teknolojiyi de geliştiren bir üretim merkezi olmak. Sektörümüzde bir ilk olan bu proje ile başka sektörlere de ilham vermeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.
ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtlarken, otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi konusunda bir çalışma olmadığını, ÖTV matrah artırımı konusunda çalıştıklarını söyledi. Otomobillerden alınan ÖTV araç silindir hacminin yanı sıra değerine göre değişiyor. Matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek. Matrahların artırılmasıyla birlikte yüzde 80'in altında vergi dilimlerine daha çok modelin girmesi sağlanacak ve araç fiyatları aşağı çekilecek.
42.500 KİŞİ ALINACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin açıktan atama yapılacağını ilan ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız."
TÜKETİCİ EN ÇOK 'İADE'DEN ŞİKAYETÇİ
E-ticarette tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular belli oldu. Platforma 10 ayda 350 bini aşkın şikayet geldiğini belirten Şikayetvar'ın araştırmasına göre; tüketicilerin en çok şikayet ettiği konu satın alınan ürünün ya da hizmetin iptalinde ve iadesinde yaşanan sorunlar oldu. Fiyat artışı, faturalandırma ve ödemede yaşanan sıkıntılar ise ikinci sırayı aldı.
İSTANBUL HAVALİMANI AVRUPA BİRİNCİSİ
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 3-9 Kasım'ı kapsayan raporuna göre, günlük ortalama bin 232 uçuş ile İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında birinci sırada yer aldı. Açıklamada, "Türk Hava Yolları günlük ortalama bin 248 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında ikinci olmuştur" denildi.