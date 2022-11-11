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    • Ekonomi
    • 11.11.2022 11:38
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    • 11.11.2022 11:38
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    İslam Memiş uyardı! "Bu daha başlangıç.." Altın alacaklar buna dikkat! 11 Kasım 2022 çeyrek, tam, ons CANLI ALTIN FİYATLARI

    ABD'de TÜFE ekim ayında yıllık bazda yüzde 7,7 ile beklentilerin altında arttı. Verilerin ardından dolar düşerken, altın son 3 ayın zirvesine yükseldi. Klasik yatırımlar değer kaybetse bile altının değerini koruma olasılığı yüzyıllar boyunca gelen tecrübeyle sabittir. Ayrıca yine yüzyılların tecrübesiyle altın sürekli değerini korumuştur ve bu nedenle uzun vadeli yatırım için idealdir.

    takvim.com.tr
    İslam Memiş uyardı! Altın alacaklar buna dikkat!

    Rusya-Ukrayna savaşı ile hızla yükselen küresel enflasyon merkez bankalarının şahin bir politikaya iterken, altın fiyatları ise yıl içinde sert hareketler yaşadı. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tarihi faiz artışları altın fiyatlarını baskıladı. Dün gerçekleşen ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin önde götürürken ABD kongresinde oluşacak durum nedeniyle Fed'in faiz artış hızını düşüreceğine dönük beklentiler değerli metali destekledi.Altın fiyatları bu sabah saatlerinden itibaren zirveyi gördü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İslam Memiş altın almak isteyenlere tavsiyelerde ulundu. İşte 10 Kasım 2022 canlı altın fiuyatları ve tüm detaylar...

    YÜKSELİŞ HENÜZ BAŞLAMADI

    Dün akşam saatlerinde altında yaşanan yükseliş sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bugün piyasalarda soygunun nasıl olduğuna şahitlik ediyorsunuz. Umarım bu yıl için neden "Soygun yılı" dediğimi anlamışsınızdır. Altın ve gümüş tarafında daha yükseliş başlamadı. Gram altın da 1.200 gümüş de 16 lira seviyeleri kırılınca yükseliş başladı derim." dedi.

    YATIRIMCILAR DİKKAT! ARTIŞ DEVAM EDECEK

    "Yıl sonuna kadar altında yükseliş görülecektir. Yukarı yönlü ataklar devam edecektir. O yüzden bozdurmak isteyen vatandaşların acele etmemesini tavsiye ediyorum. Altın fiyatları daha yeni yükseliş trendine başladı. 6 aydır bir baskılanma vardı. Bu baskılanmanın sonuna geldik. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Altının ons fiyatındaki yükselişler gram altın fiyatına da yansıdı"

        ALTINA YÖNELİM SÜRÜYOR

        "Altının ons fiyatındaki hareketlerin pozitif yönde ilerlemesini bekliyorum. Son 6 aydır altın fiyatlarında yaşanan baskı yılın üçünü çeyreğinde hem merkez bankası hem de vatandaşlar alımlarını arttırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın üçüncü çeyreğinde 31 tonluk alım yaparken mücevherat ve işçilikli altın tarafında 11 tonluk altın talebi oluştu. Yastık altındaki altınlarda da ciddi bir alım oldu. Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını gibi. 980 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın vatandaşları alıma yönlendirdi"

        - 10 KASIM 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI -

        🔺Gram Altın

        1.041,84

        1.042,02

        🔺Ons Altın / USD

        1.751,48

        1.751,79

        🔺Ons Altın / TL

        32.390,65

        32.424,76

        🔺Çeyrek Altın

        1.666,94

        1.703,71

        🔺Yarım Altın

        3.323,47

        3.407,42

            🔺Cumhuriyet Altını

            6.847,00

            6.951,00

            🔺Gremse Altın

            16.738,00

            17.019,00

            🔺Ata Altın

            6.913,00

            7.003,00

            🔺Ziynet Altın

            6.667,78

            6.794,00

            🔺14 Ayar Bilezik Gram

            570,37

            684,16

            🔺18 Ayar Bilezik Gram

            723,54

            837,00

            🔺22 Ayar Bilezik Gram

            941,11

            1.007,62

                11 KASIM 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI

                ALTIN ALAMAYANLARA TAVSİYE

                "Banka mevduatlarında da ciddi bir alım talebi oluştu. Banka mevduatlarında yüzde 70 civarında bir artış oldu. Altın yatırımı yapamayan yüksek bulan kişilerin gümüşe yönlenmesi gerekiyor. Onda da ciddi yükselişler bekliyoruz. Gümüşün gram fiyatı kapalı çarşıda 13 lira seviyesine yükselirken gümüşün ons fiyatı 21 -25 dolar seviyesinde. Burada da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini tahmin ediyorum"

                ALTIN UZUN VADEDE KAZANDIRIR MI?

                Klasik yatırımlar değer kaybetse bile altının değerini koruma olasılığı yüzyıllar boyunca gelen tecrübeyle sabittir. Ayrıca yine yüzyılların tecrübesiyle altın sürekli değerini korumuştur ve bu nedenle uzun vadeli yatırım için idealdir.

                    ŞU ANDA ALTINA YATIRIM YAPILIR MI?

                    Altın, hiçbir zaman modası geçmeyen, her dönem ilgi gören bir yatırım aracı. En eski yatırım yöntemlerinden biri olan altın; piyasalardaki dalgalanmalar karşısında daha istikrarlı bir duruş gösterdiği için, yatırım yaparken daha güvenli bir zemin arayan yatırımcıların da tercihi oluyor.

                    BİRİKİM İÇİN ALTIN MI DOLAR MI?

                    Dolar ve altın yatırımlarını birbirinden ayıran en temel unsur altının daha uzun vadeli bir yatırım aracı olması, doların ise nispeten daha kısa süreli bir araç olmasıdır. Her ne kadar bu yönüyle ayrılsalar da yeni dönemdeki riskler he ikisinin yatırım amacını değiştirebilir.

                    GRAM ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?

                    Sonuç olarak, işçilik maliyeti bulunmaması nedeni ile alış satış fiyat farkının düşük olması ve her bütçeye uygun şekilde alımın mümkün olması gibi avantajları sayesinde gram altın almak mantıklı ve karlı bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.
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                    Haberler Ekonomi İslam Memiş uyardı! "Bu daha başlangıç.." Altın alacaklar buna dikkat! 11 Kasım 2022 çeyrek, tam, ons CANLI ALTIN FİYATLARI
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