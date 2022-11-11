İslam Memiş uyardı! "Bu daha başlangıç.." Altın alacaklar buna dikkat! 11 Kasım 2022 çeyrek, tam, ons CANLI ALTIN FİYATLARI

Rusya-Ukrayna savaşı ile hızla yükselen küresel enflasyon merkez bankalarının şahin bir politikaya iterken, altın fiyatları ise yıl içinde sert hareketler yaşadı. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tarihi faiz artışları altın fiyatlarını baskıladı. Dün gerçekleşen ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin önde götürürken ABD kongresinde oluşacak durum nedeniyle Fed'in faiz artış hızını düşüreceğine dönük beklentiler değerli metali destekledi.Altın fiyatları bu sabah saatlerinden itibaren zirveyi gördü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İslam Memiş altın almak isteyenlere tavsiyelerde ulundu. İşte 10 Kasım 2022 canlı altın fiuyatları ve tüm detaylar...
YÜKSELİŞ HENÜZ BAŞLAMADI
Dün akşam saatlerinde altında yaşanan yükseliş sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bugün piyasalarda soygunun nasıl olduğuna şahitlik ediyorsunuz. Umarım bu yıl için neden "Soygun yılı" dediğimi anlamışsınızdır. Altın ve gümüş tarafında daha yükseliş başlamadı. Gram altın da 1.200 gümüş de 16 lira seviyeleri kırılınca yükseliş başladı derim." dedi.
YATIRIMCILAR DİKKAT! ARTIŞ DEVAM EDECEK
"Yıl sonuna kadar altında yükseliş görülecektir. Yukarı yönlü ataklar devam edecektir. O yüzden bozdurmak isteyen vatandaşların acele etmemesini tavsiye ediyorum. Altın fiyatları daha yeni yükseliş trendine başladı. 6 aydır bir baskılanma vardı. Bu baskılanmanın sonuna geldik. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Altının ons fiyatındaki yükselişler gram altın fiyatına da yansıdı"