İslam Memiş uyardı! "Bu daha başlangıç.." Altın alacaklar buna dikkat! 11 Kasım 2022 çeyrek, tam, ons CANLI ALTIN FİYATLARI

ŞU ANDA ALTINA YATIRIM YAPILIR MI?

Altın, hiçbir zaman modası geçmeyen, her dönem ilgi gören bir yatırım aracı. En eski yatırım yöntemlerinden biri olan altın; piyasalardaki dalgalanmalar karşısında daha istikrarlı bir duruş gösterdiği için, yatırım yaparken daha güvenli bir zemin arayan yatırımcıların da tercihi oluyor.