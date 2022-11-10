Son dakika: Vergi harç ve trafik cezalarında yeni düzenleme hazırlığı başladı!

MTV VE VERGİLERE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

"Ancak burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yetkisi var. MTV'yi yüzde 80, diğer vergi ve harçları yüzde 50 indirebilir. Ancak idari para cezalarında ve trafik cezalarında böyle bir yetki yok."