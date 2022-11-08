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    • Ekonomi
    • 08.11.2022 21:31
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    • 09.11.2022 09:41
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    Türkiye Akdeniz'de müjde bekliyor! Abdülhamid Han Mersin açıklarında

    Son dakika haberi | Türkiye'nin Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarını sürdüren sondaj gemisi Abdülhamin Han, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin Taşucu Limanı'na döndü.

    Türkiye Akdeniz’de müjde bekliyor

    Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, bakım ve ikmal işlemleri için Mersin'deki Taşucu Limanı açığına döndü.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ağustos'ta Taşucu Limanı'nda düzenlenen törenle göreve uğurlanan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Akdeniz'deki Yörükler-1 sahasında çalışmalarını tamamladı.

    İlk görev yerindeki faaliyetlerin ardından Mersin'e dönen 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki gemi, Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

    Gemi, lojistik ve ikmal işlemleri için limana yanaşacak.

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    Haberler Ekonomi Türkiye Akdeniz'de müjde bekliyor! Abdülhamid Han Mersin açıklarında
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