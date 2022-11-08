TOKİ sosyal konut Ankara kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanır? TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ sosyal konutta ilk kura çekimi 7 Kasım'da başladı. İlk etapta Şırnak ve Ardahan kura sonuçları açıklandı. Sosyal Konut projesine başvuran adaylar Ankara kura çekimi için geri sayıma başladı. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TOKİ sosyal konut Ankara kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanır? İşte merak edilenler!
TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman?
Henüz TOKİ Ankara kura çekimi tarihi belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir...
BAKAN KURUM: TOKİ KURA ÇEKİMİ MART AYINA KADAR BİTECEK
Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında "13 Eylül 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz!
7 Kasım'da başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!" ifadelerini kullandı.
"TOKİ KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA YAPILACAK"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.