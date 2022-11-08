TOKİ sosyal konut Ankara kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanır? TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

"TOKİ KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA YAPILACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.