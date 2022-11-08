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    • Ekonomi
    • 08.11.2022 09:22
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    • 08.11.2022 09:22
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    TOKİ sosyal konut Ankara kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanır? TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için ilk kuralar 7 Kasım'da başladı. İlk kuraların Şırnak ve Ardahan'da çekileceği açıklanırken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kura takvimi belli oldu. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TOKİ sosyal konut Ankara kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    TOKİ sosyal konutta ilk kura çekimi 7 Kasım'da başladı. İlk etapta Şırnak ve Ardahan kura sonuçları açıklandı. Sosyal Konut projesine başvuran adaylar Ankara kura çekimi için geri sayıma başladı. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TOKİ sosyal konut Ankara kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanır? İşte merak edilenler!

    TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman?

    Henüz TOKİ Ankara kura çekimi tarihi belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir...

    BAKAN KURUM: TOKİ KURA ÇEKİMİ MART AYINA KADAR BİTECEK

    Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında "13 Eylül 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz!

    7 Kasım'da başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!" ifadelerini kullandı.

    "TOKİ KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA YAPILACAK"

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.

        "10 GÜNDE 12 İLDE 22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİMİ OLACAK"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında kura çekimine ilişkin resmî sosyal medya hesabından açıklamada bulundu; 10 günde 12 ilde 22 bin 57 konutun kura çekimini tamamlayacaklarını müjdeledi.

        Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "13 Eylül 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz! Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!"

        "İLK KURALAR 7 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ ŞIRNAK VE ARDAHAN'DA ÇEKİLECEK"

        Yüzyılın sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için kura çekimi heyecanı başlıyor.

        Bakanlık'tan yapılan açıklamada kura çekiminin yarın başlayacağı hatırlatılarak ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da çekileceği bildirildi.
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        Haberler Ekonomi TOKİ sosyal konut Ankara kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanır? TOKİ Ankara kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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