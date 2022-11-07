Kasım ayı zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? 8-11 Kasım Aile Destek ödemeleri YATTI MI? e-Devlet sorgulama!

Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Aile Destek Programı ödemeleri hane başına aylık 850-1250 TL arasında verilecek. Kasım ayının gelmesiyle birlikte aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki, 7-11 Kasım Aile Destek ödemeleri YATTI MI? Kasım ayı zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama!
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile destek ödemlerinde geçtiğimiz aylarda düzenlemeler yapıldı ve Aile Destek Programı ödemeleri hane başına aylık 850-1250 TL arasında yer alıyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile Destek Paketi kasım ayı ödemelerin 8 Kasım'da yapılacak.