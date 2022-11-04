MÜSİAD EXPO'da gerçekleştirilen 26. Uluslararası İş Forumu'nda Gıda güvenliği masaya yatırıldı!

MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilen 26. Uluslararası İş Forumu'nda (IBF) 'gıda güvenliği ve neslin muhafazası' ele alındı. Uluslararası İş Forumu'nun açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, gıda güvenliği ve güvenli gıdaya erişimin önemine değinerek, "Bu noktada da gerekli iş birliklerini yürüterek Bakanlığımız adına gerekli sorumlulukları almaktayız" diye konuştu.
100 BİN ZİYARETÇİ
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da derneğin 13 bini aşkın üyesi ve üyelerinin temsil ettiği 60 bin işletmenin 2 milyon kişiye istihdam sağladığını bildirdi. Fuarın 100 bin metrekareye yakın alanda 500'den fazla katılımcılıyla çok yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Asmalı, "Belki de MÜSİAD tarihinin şu ana kadar en yüksek katılımlı fuarı oldu. Bu fuar vesilesiyle 100 binin üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz ve fuar sonunda da 5 milyar doların üstünde bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
HELAL GIDA ÖNEMLİ
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ise helal gıda meselesinin bugün Müslümanların önemli sorunlarından olduğunu vurgulayarak, burada işletmelerin hassasiyetler yerine kârı öncelemelerinin doğru olmadığını vurguladı.
STRATEJİLER DEĞİŞTİ
Forumda konuşan IBF Başkanı Erol Yarar da gıda güvenliğini teminat altına almak konusunda tüm ülkelerin stratejilerini yeniden kurgulamaya mecbur kaldığını, gıdaya güvenli bir erişim sağlanması kadar bir diğer hususun da gıdanın güvenirliliği olduğunu vurguladı. Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu ise forumda helal sertifikalarının nasıl verildiğine ve işlevlerine ilişkin bilgiler paylaştı.
SAKARYA'DAN DÜNYAYA İHRACAT
MÜSİAD EXPO'ya büyük bir stantla katılım sağlayan Sakarya Belediyesi'nin Fidan A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Genç, Melen Botanik Vadi projelerini anlatarak, "3 milyon metrekare alan üzerinde sözleşmeli üretim yapıyoruz. Biberiye, lavanta, kekik, kedi otu gibi ürünler olmak üzere 30 tona yakın kuru ürünler üretiyoruz. Bunun yüzde 90'ını Almanya'ya ihraç ediyoruz. 1 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Hedefimiz bunu ikiye katlamak" dedi.
TİSK: EYT İŞVERENE CİDDİ YÜK GETİRMEMELİ
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanlar için sosyal güvenlik destek primleri nedeniyle işverene teşvik ve kolaylık sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Akkol, "EYT'lilerin beklentilerini gözetirken diğer yandan çalışma hayatının olası bir düzenlemede nasıl etkileneceğini ortaya koyan çalışmamız var. Bu konuda birçok temasta bulunduk ve çalışmamızı Bakanlığımız ile de paylaştık. Tüm tarafların beklentilerini karşılayacak çözümün üretileceğine olan inancımız tam" dedi.