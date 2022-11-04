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    MÜSİAD EXPO'da gerçekleştirilen 26. Uluslararası İş Forumu'nda Gıda güvenliği masaya yatırıldı!

    Önceki gün kapılarını açan MÜSİAD EXPO büyük katılımla sürerken, 26. Uluslararası İş Forumu’nda ‘gıda güvenliği ve neslin muhafazası’ ele alındı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Kasım TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    Gıda güvenliği masaya yatırıldı

    MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilen 26. Uluslararası İş Forumu'nda (IBF) 'gıda güvenliği ve neslin muhafazası' ele alındı. Uluslararası İş Forumu'nun açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, gıda güvenliği ve güvenli gıdaya erişimin önemine değinerek, "Bu noktada da gerekli iş birliklerini yürüterek Bakanlığımız adına gerekli sorumlulukları almaktayız" diye konuştu.

    100 BİN ZİYARETÇİ
    MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da derneğin 13 bini aşkın üyesi ve üyelerinin temsil ettiği 60 bin işletmenin 2 milyon kişiye istihdam sağladığını bildirdi. Fuarın 100 bin metrekareye yakın alanda 500'den fazla katılımcılıyla çok yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Asmalı, "Belki de MÜSİAD tarihinin şu ana kadar en yüksek katılımlı fuarı oldu. Bu fuar vesilesiyle 100 binin üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz ve fuar sonunda da 5 milyar doların üstünde bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

    HELAL GIDA ÖNEMLİ
    Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ise helal gıda meselesinin bugün Müslümanların önemli sorunlarından olduğunu vurgulayarak, burada işletmelerin hassasiyetler yerine kârı öncelemelerinin doğru olmadığını vurguladı.

    STRATEJİLER DEĞİŞTİ
    Forumda konuşan IBF Başkanı Erol Yarar da gıda güvenliğini teminat altına almak konusunda tüm ülkelerin stratejilerini yeniden kurgulamaya mecbur kaldığını, gıdaya güvenli bir erişim sağlanması kadar bir diğer hususun da gıdanın güvenirliliği olduğunu vurguladı. Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu ise forumda helal sertifikalarının nasıl verildiğine ve işlevlerine ilişkin bilgiler paylaştı.



    SAKARYA'DAN DÜNYAYA İHRACAT
    MÜSİAD EXPO'ya büyük bir stantla katılım sağlayan Sakarya Belediyesi'nin Fidan A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Genç, Melen Botanik Vadi projelerini anlatarak, "3 milyon metrekare alan üzerinde sözleşmeli üretim yapıyoruz. Biberiye, lavanta, kekik, kedi otu gibi ürünler olmak üzere 30 tona yakın kuru ürünler üretiyoruz. Bunun yüzde 90'ını Almanya'ya ihraç ediyoruz. 1 milyon dolarlık bir ihracatımız var. Hedefimiz bunu ikiye katlamak" dedi.



    TİSK: EYT İŞVERENE CİDDİ YÜK GETİRMEMELİ
    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanlar için sosyal güvenlik destek primleri nedeniyle işverene teşvik ve kolaylık sağlanmasının önemli olduğunu söyledi. Akkol, "EYT'lilerin beklentilerini gözetirken diğer yandan çalışma hayatının olası bir düzenlemede nasıl etkileneceğini ortaya koyan çalışmamız var. Bu konuda birçok temasta bulunduk ve çalışmamızı Bakanlığımız ile de paylaştık. Tüm tarafların beklentilerini karşılayacak çözümün üretileceğine olan inancımız tam" dedi.



        VERGİ, HARÇ VE CEZALARDA TARİFE DEĞİŞİYOR
        Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2023 yılı vergi, harç, cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 oldu. Gelecek yıl pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi bu oranda artacak. Cumhurbaşkanı'nın bu oranı yüzde 50 artırma veya azaltma, motorlu taşıtlar vergisinde de bu oranı yüzde 80'e kadar indirme yetkisi bulunuyor. Yeni orana göre; emniyet kemeri takmama, park yasağı ihlali cezası 196 liradan 436, engelli otopark işgali 392 liradan 874, seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali 427 liradan 953 liraya yükselecek. Oran değişmezse pasaport harcı 6 aya kadar 689,74, 1 yıllık bin 83 liraya çıkacak.



        MTV NE KADAR OLACAK?
        Bir önceki yeniden değerleme oranı yüzde 36 olurken, Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak MTV'yi yüzde 25 oranında artırdı. Bu kez yetkiyi kullanmaması durumunda silindir hacmi 1300'ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.

        3. ÇEYREK KâRI 1.5 MİLYAR DOLAR
        Türk Hava Yolları (THY), talepteki güçlü toparlanma ve operasyonel çevikliği ile bu yılın üçüncü çeyreğini 1.5 milyar dolar net kâr ile tamamladı. Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki toplam gelirleri, 6.1 milyar dolar ile 2019'un aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 52 aştı. Toplam gelirin yüzde 14'ünü oluşturan kargo gelirleri, üçüncü çeyrekte 2019'un aynı dönemine göre yüzde 110 artışla yaklaşık 880 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yolcu kapasitesinin 2019'un aynı döneminin yüzde 16 üzerinde gerçekleştiği bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam 23 milyon yolcu taşındı.

        EKİM ENFLASYONU YÜZDE 3.54
        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim'de aylık bazda yüzde 3.54, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 7.83 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 85.51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 157.69 oldu. TÜFE'de, ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 117.15 ile ulaştırmada görüldü.

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        Haberler Ekonomi MÜSİAD EXPO'da gerçekleştirilen 26. Uluslararası İş Forumu'nda Gıda güvenliği masaya yatırıldı!
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