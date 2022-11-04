MÜSİAD EXPO'da gerçekleştirilen 26. Uluslararası İş Forumu'nda Gıda güvenliği masaya yatırıldı!

MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilen 26. Uluslararası İş Forumu'nda (IBF) 'gıda güvenliği ve neslin muhafazası' ele alındı. Uluslararası İş Forumu'nun açılışında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, gıda güvenliği ve güvenli gıdaya erişimin önemine değinerek, "Bu noktada da gerekli iş birliklerini yürüterek Bakanlığımız adına gerekli sorumlulukları almaktayız" diye konuştu.



100 BİN ZİYARETÇİ

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da derneğin 13 bini aşkın üyesi ve üyelerinin temsil ettiği 60 bin işletmenin 2 milyon kişiye istihdam sağladığını bildirdi. Fuarın 100 bin metrekareye yakın alanda 500'den fazla katılımcılıyla çok yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Asmalı, "Belki de MÜSİAD tarihinin şu ana kadar en yüksek katılımlı fuarı oldu. Bu fuar vesilesiyle 100 binin üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz ve fuar sonunda da 5 milyar doların üstünde bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.



HELAL GIDA ÖNEMLİ

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ise helal gıda meselesinin bugün Müslümanların önemli sorunlarından olduğunu vurgulayarak, burada işletmelerin hassasiyetler yerine kârı öncelemelerinin doğru olmadığını vurguladı.



STRATEJİLER DEĞİŞTİ

Forumda konuşan IBF Başkanı Erol Yarar da gıda güvenliğini teminat altına almak konusunda tüm ülkelerin stratejilerini yeniden kurgulamaya mecbur kaldığını, gıdaya güvenli bir erişim sağlanması kadar bir diğer hususun da gıdanın güvenirliliği olduğunu vurguladı. Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu ise forumda helal sertifikalarının nasıl verildiğine ve işlevlerine ilişkin bilgiler paylaştı.