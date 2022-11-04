Bakkal amca ‘KOOP’eratif oluyor: 2023'te 1.000 noktada KOOP Bakkal olacak

Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla vatandaşın temel ihtiyaçlarını uygun fiyatla sunmakta kararlı olan hükümet, çalışmalarını hızlandırdı. Hizmet ağını genişletmek için Kooperatif Market ve Koop Groos markalarıyla tüm Türkiye'de 1.300'ün üzerinde satış kanalına ulaşan Tarım Kredi, şimdi de KOOP Bakkal için düğmeye bastı.
2023'TE 1.000 NOKTADA
Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkalların yeni bir işbirliğine hazırlık yaptığını açıklamasıyla gözler buraya çevrildi. Sabah'ta yer alan habere göre, KOOP Bakkal projesi Aralık 2022 itibarıyla devreye alınacak. İlk etapta 6 ilde hayata geçirilecek olan projede, yılsonuna kadar Trabzon, Sakarya, Yozgat, Tokat, Konya ve Ankara'da pilot uygulama kapsamında 250 bakkala bayilik verilecek.
2023 yılı içinde gelişen depo ve lojistik ağına uygun illerde KOOP Bakkal projesi yaygınlaştırılacak. 2023'te projenin en az 1.000 noktada hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projenin uzun vadede ise ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu kapsamda 5 büyükşehirde 100'ün üzerinde, diğerlerinde ise 50'şer adet bakkalın sisteme dahil edilmesi öngörülüyor. Böylece 5 büyük şehirde 500, diğerlerinde de 3.800 olmak üzere toplam 4.300 KOOP Bakkal'a ulaşılması hedefleniyor.