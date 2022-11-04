Bakkal amca ‘KOOP’eratif oluyor: 2023'te 1.000 noktada KOOP Bakkal olacak

2023 yılı içinde gelişen depo ve lojistik ağına uygun illerde KOOP Bakkal projesi yaygınlaştırılacak. 2023'te projenin en az 1.000 noktada hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projenin uzun vadede ise ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu kapsamda 5 büyükşehirde 100'ün üzerinde, diğerlerinde ise 50'şer adet bakkalın sisteme dahil edilmesi öngörülüyor. Böylece 5 büyük şehirde 500, diğerlerinde de 3.800 olmak üzere toplam 4.300 KOOP Bakkal'a ulaşılması hedefleniyor.