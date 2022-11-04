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    • Ekonomi
    • 04.11.2022 06:58
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    • 04.11.2022 07:29
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    Bakkal amca ‘KOOP’eratif oluyor: 2023'te 1.000 noktada KOOP Bakkal olacak

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkalların yeni bir işbirliğine hazırlık yaptığını açıklaması sonrası detaylar ortaya çıktı. Buna göre, geleneksel alışverişin vazgeçilmez adresi olan bakkal amcalar, KOOP Bakkal oluyor. Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde yürütülen çalışmayla 2023'te 1.000 noktaya ulaşılacak.

    Bakkal amca ‘KOOP’eratif oluyor

    Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla vatandaşın temel ihtiyaçlarını uygun fiyatla sunmakta kararlı olan hükümet, çalışmalarını hızlandırdı. Hizmet ağını genişletmek için Kooperatif Market ve Koop Groos markalarıyla tüm Türkiye'de 1.300'ün üzerinde satış kanalına ulaşan Tarım Kredi, şimdi de KOOP Bakkal için düğmeye bastı.

    2023'TE 1.000 NOKTADA
    Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkalların yeni bir işbirliğine hazırlık yaptığını açıklamasıyla gözler buraya çevrildi. Sabah'ta yer alan habere göre, KOOP Bakkal projesi Aralık 2022 itibarıyla devreye alınacak. İlk etapta 6 ilde hayata geçirilecek olan projede, yılsonuna kadar Trabzon, Sakarya, Yozgat, Tokat, Konya ve Ankara'da pilot uygulama kapsamında 250 bakkala bayilik verilecek.

    2023 yılı içinde gelişen depo ve lojistik ağına uygun illerde KOOP Bakkal projesi yaygınlaştırılacak. 2023'te projenin en az 1.000 noktada hayata geçirilmesi hedefleniyor. Projenin uzun vadede ise ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Bu kapsamda 5 büyükşehirde 100'ün üzerinde, diğerlerinde ise 50'şer adet bakkalın sisteme dahil edilmesi öngörülüyor. Böylece 5 büyük şehirde 500, diğerlerinde de 3.800 olmak üzere toplam 4.300 KOOP Bakkal'a ulaşılması hedefleniyor.

        120 TEMEL ÜRÜNÜN SATIŞI
        KOOP Bakkal projesinde Kooperatif Market'lerde satılan yaklaşık 120 adet temel tüketim maddesinin satışı planlanıyor. Bu kapsamda KOOP Bakkal'larda un, makarna, salça, bakliyat, çay, şeker, ayçiçek ve zeytinyağı, süt ve süt ürünleri ile temizlik ürünleri yer alacak. Burada satılan ürünlerin fiyatları Kooperatif Market'lerdeki ile aynı olacak.


        TEK ŞUBELİLER BAŞVURACAK
        KOOP         Bakkal projesine başvurular Kasım 2022'den itibaren elektronik ortamda yapılacak. Değerlendirme ise pilot illerdeki Bakkallar Odası ile müştereken yürütülecek. Projeye dahil edilecek bakkalların büyüklükleri 75 ila 150 metrekare arasında olurken, tek şubeliler seçilecek. Projeye faaliyet süresi en az 5 yıl ve çalışma ruhsatı kendisi ya da eşi üzerinde olan bakkallar başvurabilecek. Projenin detayları önümüzdeki günlerde duyurulacak.

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        Haberler Ekonomi Bakkal amca ‘KOOP’eratif oluyor: 2023'te 1.000 noktada KOOP Bakkal olacak
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