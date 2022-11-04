Memura-emekliye yeni maaş! Ocak zammına 4’lü formül

Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zamda bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olurken, bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.
Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı (ikinci 6 ayda yüzde 7'yi aşan oran üzerinden) yansıtılacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz-Ekim enflasyonunu yüzde 10.84 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.84 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik Ocak artışı da enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı.
MEMURA EN AZ 10.186 TL
4 aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnafta 4 bin 197 liradan 4 bin 652, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 195 liraya çıkacak. 4 ayda oluşan yüzde 11.88'lik artışa göre de en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 186 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 6 bin 78 liradan 6 bin 800 liraya çıkacak. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verileri eklenecek. 3 Ocak'ta da zam oranı belli olacak.