Memura-emekliye yeni maaş! Ocak zammına 4’lü formül





NASIL YANSIYACAK?

Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor. 4 ayrı zam formülü var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 15.91-21.61, memurlar ve emeklilerinin de yüzde 16.99-22.75 arasında tahmin ediliyor. Bu kapsamda en düşük esnaf emeklisi aylığı 4 bin 865-5 bin 104, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık 5 bin 432-5 bin 699 lira aralığına çıkacak. En düşük memur maaşı 10 bin 651-11 bin 176, memur emeklisi aylığı 7 bin 110-7 bin 460 lira aralığına yükselecek.