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    Tahliye 'kira'lı! İşte 5 soruda ev sahipleri ve kiracıların dikkat etmesi gerekenler

    Ev sahiplerinin kiracılara imzalattığı tahliye taahhüdü bazı hallerde geçersiz oluyor. Uzmanlar, 5 soruda ev sahipleri ve kiracıların dikkat etmesi gereken kuralları anlattı.

    Tahliye ’kira’lı

    Emlak piyasasında artan fiyatlar, kiracı ve ev sahipleri arasında oluşan gerginlikler daha önce çok üzerinde durulmayan 'tahliye taahhüdü' konusunu gündeme getirdi. Doç. Dr. Umut Yeniocak, tahliye taahhüdünün hangi durumlarda geçerli olduğuna ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine ait soruları cevapladı:



    TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE NELER OLMALI?
    Tahliye taahhüdü yazılı olmalı ve kiracının imzasını taşımalı. Birden fazla kiracı varsa bütün kiracılar imzalamalı. Hangi sözleşme çerçevesinde hangi konut ya da iş yerinin tahliye edileceği açıkça anlaşılır şekilde yazılmalı. Herhangi bir şarta bağlı olmamalı. Taahhüt edilen tahliye tarihi yazılı olmalı. Taahhüdün düzenleme tarihi, kira sözleşmesinden sonraki bir tarih olmalı. Kira sözleşmesinden önce ya da sözleşmeyle aynı tarihteki taahhüt geçersizdir. Tarih kısmı boş olan tahliye taahhütlerinin ev sahibi tarafından sonradan doldurulmasını Yargıtay, hukuka uygun görmektedir. Ancak, taahhüdün hileyle ya da baskı altında imzalandığını iddia ve ispat ederek geçersizlik iddiasında bulunmak her zaman mümkündür.



    KİRACI TAHLİYEYE İTİRAZ EDERSE NE OLUR?
    Kiracı, icra müdürlüğünden gönderilen tahliye emrine itiraz ederken tahliye taahhüdündeki imzanın kendisine ait olmadığı ve/veya taahhüdün düzenleme tarihinin doğru olmadığını belirtirse ve taahhüt noterde yapılmamışsa, ev sahibi sulh hukuk mahkemesinde dava açmak zorunda kalır. Bu durumda süreç uzar. Bu dava 2 yıl sürebilir. Ancak kiracı, taahhüt metnindeki imzaya ya da tarihe itiraz etmemişse, bu itirazın kaldırılması için icra mahkemesinde dava açılmalıdır. Bu davada şekli inceleme yapıldığı için süreç hızlıca sonuçlanır.



        KİRACI, TAAHHÜT ETTİĞİ TARİHTE TAHLİYE ETMEZSE SÜREÇ NASIL İŞLER?
        Taahhüt edilen tarihten itibaren bir ay içinde tahliye talebiyle icra takibi başlatılmalı ya da doğrudan tahliye davası açılmalı. Bu süre kaçırılırsa, tahliyeye ilişkin talep hakkı düşer. Bir aylık dava açma süresinin içinde kiracıya bildirimde bulunularak dava açılacağı ihtar edilirse, dava açma süresi o kira yılı boyunca uzamış olur.



        KİRALANAN YERİN AİLE KONUTU OLMASI SONUCU DEĞİŞTİRİR Mİ?
        Kiralanan yerin aile konutu olması hâlinde, sözleşmede ismi yazılı olan eş tek başına tahliye taahhüdü veremez. Her iki eşin de imzası yoksa taahhüde dayanılarak aile konutu tahliye edilemez.



        TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDİR?
        Kiracının, kira konusu konut ya da iş yerini belirli bir tarihte tahliye edeceğine ilişkin yazılı bir beyanda (taahhütte) bulunması demektir.

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        Haberler Ekonomi Tahliye 'kira'lı! İşte 5 soruda ev sahipleri ve kiracıların dikkat etmesi gerekenler
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