Tahliye 'kira'lı! İşte 5 soruda ev sahipleri ve kiracıların dikkat etmesi gerekenler





TAHLİYE TAAHHÜDÜNDE NELER OLMALI?

Tahliye taahhüdü yazılı olmalı ve kiracının imzasını taşımalı. Birden fazla kiracı varsa bütün kiracılar imzalamalı. Hangi sözleşme çerçevesinde hangi konut ya da iş yerinin tahliye edileceği açıkça anlaşılır şekilde yazılmalı. Herhangi bir şarta bağlı olmamalı. Taahhüt edilen tahliye tarihi yazılı olmalı. Taahhüdün düzenleme tarihi, kira sözleşmesinden sonraki bir tarih olmalı. Kira sözleşmesinden önce ya da sözleşmeyle aynı tarihteki taahhüt geçersizdir. Tarih kısmı boş olan tahliye taahhütlerinin ev sahibi tarafından sonradan doldurulmasını Yargıtay, hukuka uygun görmektedir. Ancak, taahhüdün hileyle ya da baskı altında imzalandığını iddia ve ispat ederek geçersizlik iddiasında bulunmak her zaman mümkündür.