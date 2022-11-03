Milyonlara yeni maaş! 3 farklı oran var

Milyonlarca emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2023'ün ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 7'yi aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Zam oranı Ocak ayının başında belli olacak ancak ipucu da var.
Merkez Bankası'nın yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.05 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e ulaşacak.
Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 67.78'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre de 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.86 çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 18.96'ya ulaşacak.