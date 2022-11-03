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    Milyonlara yeni maaş! 3 farklı oran var

    Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Bugün açıklanacak enflasyon verileri beklenirken, tahminler 3 ayrı orana işaret ediyor. İşte detaylar...

    Çığıl Ön Yener
    Milyonlara yeni maaş!

    Milyonlarca emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2023'ün ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 7'yi aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Zam oranı Ocak ayının başında belli olacak ancak ipucu da var.



    Merkez Bankası'nın yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.05 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e ulaşacak.



    Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 67.78'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre de 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.86 çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da bu durumda yüzde 18.96'ya ulaşacak.



        AA Finans'ın bu hafta açıklanan beklenti anketinde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 73.12 olarak çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 21.61 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 21.61 zam alacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 22.75'i bulacak.



        EK İYİLEŞTİRME GÜNDEMDE
        Zam oranları Ocak ayında belli olacak. Ayrıca hem memurlara hem emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha yükseltileceği beklentisi bulunuyor. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de var. Bu konudaki kesin karar Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek.



        MERKEZ BANKASI
        2022 enflasyon tahmini: % 65.2
        SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 16.05
        Memur/memur emeklisi zam oranı: % % 17.13



            PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ
            2022 enflasyon tahmini: % 67.78
            SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 17.86
            Memur/memur emeklisi zam oranı: % 18.96



            AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ
            2022 enflasyon tahmini: % 73.12
            SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 21.61
            Memur/memur emeklisi zam oranı: % % 22.75



            MEMURLAR, EMEKLİLERİ NE ALACAK?
            Taban aylık Mevcut % 17.13 % 18.96 % 22.75
            Memur 9.105,00 10.664,69 10.831,31 11.176,39
            Emeklisi 6.078,20 7.119,40 7.230,63 7.460,99



                TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
                Emekli Mevcut %16.05 % 17.86 % 21.61
                Bağ-Kur esnaf 4.197,44 4.871,13 4.947,10 5.104,51
                SSK (2000 öncesi) 4.687,06 5.439,33 5.524,17 5.699,93
                SSK (2000 sonrası)* 2.905,72 3.372,09 3.424,68 3.533,65
                Bağ-Kur tarım 3.335,49 3.870,84 3.931,21 4.056,29
                * Taban aylık düzenlemesi ile 3.500 liranın altında kalan maaşlar 3500 liraya tamamlanıyor.

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