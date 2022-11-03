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    Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Ülkemizi kalıcı olarak kurtaracağız | Ekonomi haberleri

    MÜSİAD EXPO 2022’nin açılışında konuşan Bakan Nebati, ‘Enflasyonla mücadelemizi tek haneli rakamlara düşürene kadar sürdürmeye devam edeceğiz’ dedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 3 Kasım TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    Ülkemizi enflasyondan kalıcı olarak kurtaracağız

    MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonominin bugün zorlu bir dönemeçten geçtiğini, Türkiye'nin ise tüm küresel sarsıntılara rağmen tehditleri fırsata çevirerek başarıyla ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Enflasyon konusuna değinen Bakan Nebati, şöyle konuştu:



    VATANDAŞA DESTEK
    "Enflasyonla mücadelemizi tek haneli rakamlara düşürene kadar sürdürmeye devam edeceğiz, bunda kesin kararlıyız. İlgili tüm kurumlarla yoğun koordinasyonumuzu sürdürüyor, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar başta olmak üzere aldığımız kapsayıcı tedbirler sayesinde küresel fiyatlarda yaşanacak normalleşme ve beklentilerdeki iyileşmenin de olumlu katkısıyla ülkemizi enflasyon belasından kalıcı olarak kurtaracağız. Öte yandan, vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak hedefiyle ücret artışlarını enflasyonun üzerinde gerçekleştiriyor, kapsamlı destek paketlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz."

    İLGİ ARTIYOR
    Bakan Nebati, kararlılıkla uygulanmasına devam edilen Türkiye Ekonomi Modeli'nin, ilerleyen dönemde Türkiye'ye olan mevcut ilginin daha da artacağını katıldığını tüm yurt dışı toplantılarda çok net gözlemlediğini ifade etti.




    İHRACAT REKOR KIRDI
    MÜSİAD EXPO 2022'nin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hizmet ihracatının bu yılın 8 ayında yüzde 66'lık artışla 52.5 milyar doları yakaladığını belirterek, "İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde 100 milyar dolarlık eşik de aşılmış olacaktır" dedi. Ekim ayı dış ticaret rakamlarını da açıklayan Bakan Muş, ihracatın geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirdiğini ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldığını belirtti. Bakan Muş, sözlerine şöyle devam etti: "Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Ekim dönemi ihracatımız yüzde 15 artışla 209.5 milyar dolara yükselmiş bulunuyor."



        5 MİLYAR DOLARLIK İŞ BAĞLANTISI YAPILACAK
        MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Bu yıl 19'uncu kez kapılarını açan MÜSİAD EXPO,
        Türkiye'nin 2023 ihracat hedefini gerçekleştirmek noktasında önemli bir misyon üstlenmiştir. MÜSİAD EXPO 2022 ile Türkiye'nin üretim ve ihracat vizyonunu çok daha ileri bir seviyeye taşımayı arzu etmekteyiz" dedi. Üretim, yatırım ve ihracat üçgeninde yeni pazarlara açılacakları, dinamik iş birlikleri kuracakları küresel bir organizasyona imza attıklarını aktaran Asmalı, "MÜSİAD EXPO çerçevesinde gerçekleşecek iş birlikleri ve yatırım projeksiyonlarıyla yaklaşık 5 milyar dolarlık iş bağlantısına vesile olmayı hedefliyoruz. Türkiye 2023'te 300 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedeflemektedir. Ülkemiz küresel salgının ardından bu yıl üretim, ihracat ve iş birliği stratejileri açısından katma değerli bir sürece imza attı" şeklinde konuştu.



        TOGG'A 'GELİN'
        Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretimine başlanması dolayısıyla vatandaşların yaşadığı heyecan ve gurur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gönderilen çok sayıda başvuruya yansıdı. Başvurularda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajları yer aldı. Çocuğunun sünneti için sünnet arabası, kızının düğünü için gelin arabası isteyenler de var. Başvurularda, satış politikaları ile sürece yönelik görüşler de yer aldı. Bazı vatandaşlar, Togg satışında TOKİ sisteminde olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle alım imkanı sunulmasını talep etti. Ankara'da yaşayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu bir öğrenci, Türkiye'ye ve Türk milletine katkıda bulunmak amacıyla Togg'un üretiminde yer almak istediğini kaydederken, aracın renklerine yönelik önerilere yer verilen bir başvuruda ise Togg'un İznik çinisi mavisi renginde de üretiminin yapılması talep edildi.



        POLİÇE TUZAĞI
        Türkiye Sigorta Birliği, dolandırıcıların sahte poliçe satarak vatandaşları zarara uğrattığı yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, uyardı. Birlikten yapılan açıklamaya göre, özellikle trafik sigortası almak için acentelere başvuranları takip eden dolandırıcılar, kendilerini başvuru yapılan acentenin temsilcisi olarak tanıtıyor. Bu yolla sahte poliçe satarak mağduriyetlere neden oluyorlar. Sigortasının olduğunu düşünen vatandaşlar hem maddi zarara uğruyor hem de trafikte kusurlu duruma düşüyor. TSB vatandaşı koruyan bazı önlemlerin de altını çizdi: Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi'nin (SBM) web sitesindeki Trafik Sigortası Teklif Karşılaştırma ekranından kimlik ve plaka numarası ile tüm sigorta şirketlerinin primleri görülebiliyor. Bu işlem sonunda teklifler başvurucuya iletiliyor ve kendileri için en doğru, en uygun poliçeyi satın alabilmeleri ya da poliçe yenilemeleri sağlanıyor. Teklif aşamasından sonra e-Devlet üzerinden poliçe varlığı sorgulanabiliyor.



            100 BİN KONUTLUK PROJE MÜJDESİ
            Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz" dedi. AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, projeyle ilgili "81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz" diye konuştu. Orta gelirlilere yönelik bir kampanya olacağını ve bu ay açıklanacağını belirten Bakan Kurum, "İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Düşük peşinat, uzun vade olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



            2.5 MİLYON LİRA CEPTE
            iPhonE 14, lüks tasarım markası Caviar tarafından eklemeler yapılarak yeniden tasarlandı. Tasarımın en önemli öğesi ise telefonun arkasına yerleştirilen Rolex saat oldu. Bu Rolex 40 mm kadran, sarı altın ve 8 elmastan oluşuyor. Bunun dışında cihaz, 1930'ların Daytona yarış arabalarının kontrol panelinden alınan dekoratif ögelere de sahip. Arkasında Rolex saat bulunan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten sadece 3 adet bulunduğu belirtildi. Fiyatı ise 133 bin 670 dolar (yaklaşık 2.5 milyon lira) olarak açıklandı.


            DİZİ İHRACATINDA HEDEF 1 MİLYAR $
            İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayınlanan 'Kültürel Değişim ve Endüstrileşme Sürecinde Türk Dizileri' raporu tanıtıldı. Türk dizi sektörünün ihracat potansiyelinin oldukça yüksek ve birçok sektörü de etkileyebilen stratejik bir güce kavuştuğunu aktaran İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, şöyle konuştu: "Türkiye'de üretilen dizilerin yüzde 75'i yaklaşık 150 ülkeye ihraç ediliyor. 400 milyon izleyicisi olduğu tahmin ediliyor. Türk dizilerinin ihracat hacmi 2008'de 10 milyon dolar dolayındayken, 2018'de 350 milyon dolara gelmiştir. Böylelikle Türkiye dizi ihracatında 600 milyon doların üzerindeki ihracat hacmiyle ABD'den sonra bilinirlik ve talep edilme noktasında ikinci sıraya kadar yükselmiştir. Türk dizileri ve yapımlarında ülkemizin ilk etapta ihracat hedefini en az 1 milyar dolar olarak belirledik."

            FED YİNE FAİZ ARTIRDI
            FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) faizi beklentiler dahilinde 75 baz puan artırarak yüzde 3,25'ten yüzde 4'e yükseltti. Fed faiz kararını oy birliğiyle aldı. Böylece FOMC son 4 toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırım kararı almış oldu. Son 6 toplantıda ise faizi toplamda 375 baz puan artırdı. ABD Senatosu'nun faiz artışlarında yavaşlamaya gidilmesini belirtmesine rağmen faizin yükseltilmesi ons altın fiyatının artmasına sebep oldu.

            TARIM DESTEKLERİ ERKEN ÖDENECEK
            Cumhurbaşkanı kararıyla hububatta 2022 üretim yılına ilişkin mazot ve gübre destekleri erken ödenecek. Bu kapsamdaki tarımsal destek tutarları, üreticilerin talep etmesi durumunda Ziraat Bankası tarafından destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla 31 Mart 2023 vadeli kredi kullandırılarak ödenebilecek.

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            Haberler Ekonomi Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Ülkemizi kalıcı olarak kurtaracağız | Ekonomi haberleri
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