Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Ülkemizi kalıcı olarak kurtaracağız | Ekonomi haberleri





2.5 MİLYON LİRA CEPTE

iPhonE 14, lüks tasarım markası Caviar tarafından eklemeler yapılarak yeniden tasarlandı. Tasarımın en önemli öğesi ise telefonun arkasına yerleştirilen Rolex saat oldu. Bu Rolex 40 mm kadran, sarı altın ve 8 elmastan oluşuyor. Bunun dışında cihaz, 1930'ların Daytona yarış arabalarının kontrol panelinden alınan dekoratif ögelere de sahip. Arkasında Rolex saat bulunan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'ten sadece 3 adet bulunduğu belirtildi. Fiyatı ise 133 bin 670 dolar (yaklaşık 2.5 milyon lira) olarak açıklandı.



DİZİ İHRACATINDA HEDEF 1 MİLYAR $

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayınlanan 'Kültürel Değişim ve Endüstrileşme Sürecinde Türk Dizileri' raporu tanıtıldı. Türk dizi sektörünün ihracat potansiyelinin oldukça yüksek ve birçok sektörü de etkileyebilen stratejik bir güce kavuştuğunu aktaran İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, şöyle konuştu: "Türkiye'de üretilen dizilerin yüzde 75'i yaklaşık 150 ülkeye ihraç ediliyor. 400 milyon izleyicisi olduğu tahmin ediliyor. Türk dizilerinin ihracat hacmi 2008'de 10 milyon dolar dolayındayken, 2018'de 350 milyon dolara gelmiştir. Böylelikle Türkiye dizi ihracatında 600 milyon doların üzerindeki ihracat hacmiyle ABD'den sonra bilinirlik ve talep edilme noktasında ikinci sıraya kadar yükselmiştir. Türk dizileri ve yapımlarında ülkemizin ilk etapta ihracat hedefini en az 1 milyar dolar olarak belirledik."



FED YİNE FAİZ ARTIRDI

FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) faizi beklentiler dahilinde 75 baz puan artırarak yüzde 3,25'ten yüzde 4'e yükseltti. Fed faiz kararını oy birliğiyle aldı. Böylece FOMC son 4 toplantısında da 75 baz puanlık faiz artırım kararı almış oldu. Son 6 toplantıda ise faizi toplamda 375 baz puan artırdı. ABD Senatosu'nun faiz artışlarında yavaşlamaya gidilmesini belirtmesine rağmen faizin yükseltilmesi ons altın fiyatının artmasına sebep oldu.



TARIM DESTEKLERİ ERKEN ÖDENECEK

Cumhurbaşkanı kararıyla hububatta 2022 üretim yılına ilişkin mazot ve gübre destekleri erken ödenecek. Bu kapsamdaki tarımsal destek tutarları, üreticilerin talep etmesi durumunda Ziraat Bankası tarafından destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla 31 Mart 2023 vadeli kredi kullandırılarak ödenebilecek.