Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Ülkemizi kalıcı olarak kurtaracağız | Ekonomi haberleri

MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde dün kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonominin bugün zorlu bir dönemeçten geçtiğini, Türkiye'nin ise tüm küresel sarsıntılara rağmen tehditleri fırsata çevirerek başarıyla ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Enflasyon konusuna değinen Bakan Nebati, şöyle konuştu:
VATANDAŞA DESTEK
"Enflasyonla mücadelemizi tek haneli rakamlara düşürene kadar sürdürmeye devam edeceğiz, bunda kesin kararlıyız. İlgili tüm kurumlarla yoğun koordinasyonumuzu sürdürüyor, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede, finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar başta olmak üzere aldığımız kapsayıcı tedbirler sayesinde küresel fiyatlarda yaşanacak normalleşme ve beklentilerdeki iyileşmenin de olumlu katkısıyla ülkemizi enflasyon belasından kalıcı olarak kurtaracağız. Öte yandan, vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak hedefiyle ücret artışlarını enflasyonun üzerinde gerçekleştiriyor, kapsamlı destek paketlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz."
İLGİ ARTIYOR
Bakan Nebati, kararlılıkla uygulanmasına devam edilen Türkiye Ekonomi Modeli'nin, ilerleyen dönemde Türkiye'ye olan mevcut ilginin daha da artacağını katıldığını tüm yurt dışı toplantılarda çok net gözlemlediğini ifade etti.
İHRACAT REKOR KIRDI
MÜSİAD EXPO 2022'nin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hizmet ihracatının bu yılın 8 ayında yüzde 66'lık artışla 52.5 milyar doları yakaladığını belirterek, "İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde 100 milyar dolarlık eşik de aşılmış olacaktır" dedi. Ekim ayı dış ticaret rakamlarını da açıklayan Bakan Muş, ihracatın geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirdiğini ve her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldığını belirtti. Bakan Muş, sözlerine şöyle devam etti: "Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 21.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak- Ekim dönemi ihracatımız yüzde 15 artışla 209.5 milyar dolara yükselmiş bulunuyor."