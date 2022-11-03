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    Asgari ücrete 3’lü hesap! Maaş, enflasyon ve refah payı...

    Yeni asgari ücret için hazırlıklar başlarken, enflasyon oranının dikkate alınıp, refah payı ekleneceği mesajları geliyor. İşte formüllere göre maaş hesapları...

    Çığıl Ön Yener
    Asgari ücrete 3’lü hesap

    Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete 1 Ocak'tan itibaren yapılacak artışa çevrildi. Yeni ücret Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilecek. Ancak şimdiye kadar yapılan açıklamalar artışta enflasyon oranlarının dikkate alınıp, bunun üzerine bir refah payı eklenerek ücretin belirleneceği yönünde...



    Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ücrete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara da eklenebileceği değerlendiriliyor. Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyona tamamlanabilecek. Üzerine de refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilecek. Merkez Bankası 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 65.2 olarak güncelledi. Bu tahmine göre şu oranlar ortaya çıkıyor...



    FORMÜL 1:
    Eğer yıllık artış hesabı yapılırsa yeni asgari ücret Ocak ayındaki 4.253,40 lira seviyesinden yüzde 65.2 zam ile 7.026,62 liraya çıkabilecek. Yeni asgari ücret, 5 puan refah payı eklenirse 7.239,29, 7 puan ilave edilirse 7.324,35, enflasyonun 10 puan üstüne çıkılırsa da yüzde 75.2 artışla 7.451,96 liraya ulaşacak.



        FORMÜL 2:
        2022 yılı enflasyon tahmininin mevcut asgari ücrete eklenmesi üzerinde de duruluyor. Temmuz'da net 5.500,35 liraya çıkan asgari ücret bu durumda yüzde 65.2 artışla 9.086,58 liraya yükselecek. Enflasyonun 5 puan üstü artış yapılırsa 9.361,60, 7 puan üstü artış olursa 9.471,60, 10 puan üstü artış yapılırsa 9.636,61 lirayı bulacak.



        FORMÜL 3:
        Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 artış yapılmıştı. Eğer asgari ücreti yıllık enflasyona tamamlama formülü uygulanırsa asgari ücret yüzde 35.2 artışla 5 bin 500 lira 35 kuruştan 7 bin 436 lira 47 kuruşa ulaşacak. Bunun üzerine de refah payı eklenecek. Örneğin; 5 puan eklenirse net asgari ücret 7 bin 711 lirayı, 7 puan ekleme yapılırsa 7 bin 821 lirayı, 10 puan ekleme yapılırsa net asgari ücret 7 bin 986 lirayı bulacak.



        ETKİSİ BÜYÜK OLACAK
        Yeni asgari ücret Aralık ayı bitmeden karara bağlanırken, belirlenecek yeni tutar sadece asgari ücretlilerin maaşını artırmayacak, etkisi geniş olacak:
        İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek.
        Asgari ücretle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı yükselecek.
        Asgari ücretlinin hastalandığında aldığı rapor parası artacak.
        Annelere doğum izni sırasında verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar değişecek.
        İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan annelere yapacağı ödeme de yükselecek.
        Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak.
        Primler artacak. Borçlanmada en düşük ve yüksek tutarlar değişecek.

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