Asgari ücrete 3’lü hesap! Maaş, enflasyon ve refah payı...





Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ücrete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara da eklenebileceği değerlendiriliyor. Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyona tamamlanabilecek. Üzerine de refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilecek. Merkez Bankası 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 65.2 olarak güncelledi. Bu tahmine göre şu oranlar ortaya çıkıyor...