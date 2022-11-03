Asgari ücrete 3’lü hesap! Maaş, enflasyon ve refah payı...

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete 1 Ocak'tan itibaren yapılacak artışa çevrildi. Yeni ücret Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilecek. Ancak şimdiye kadar yapılan açıklamalar artışta enflasyon oranlarının dikkate alınıp, bunun üzerine bir refah payı eklenerek ücretin belirleneceği yönünde...
Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ücrete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara da eklenebileceği değerlendiriliyor. Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyona tamamlanabilecek. Üzerine de refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilecek. Merkez Bankası 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 65.2 olarak güncelledi. Bu tahmine göre şu oranlar ortaya çıkıyor...
FORMÜL 1:
Eğer yıllık artış hesabı yapılırsa yeni asgari ücret Ocak ayındaki 4.253,40 lira seviyesinden yüzde 65.2 zam ile 7.026,62 liraya çıkabilecek. Yeni asgari ücret, 5 puan refah payı eklenirse 7.239,29, 7 puan ilave edilirse 7.324,35, enflasyonun 10 puan üstüne çıkılırsa da yüzde 75.2 artışla 7.451,96 liraya ulaşacak.