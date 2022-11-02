Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO, bugün kapılarını açıyor | Ekonomi haberleri





60'I AŞKIN ÜLKEDEN KATILIM

Kıtaları birleştirecek bir ticaret ağı kurulduğunu hatırlatan Asmalı, dünyanın dört bir yanından iş insanları, sanayiciler ve girişimcilerin İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi. Asmalı şöyle konuştu: "Düzenlendiği her yıl etki alanını daha da genişleten MÜSİAD EXPO, tarihinin en büyük katılım oranıyla 2 Kasım'da kapılarını açacak. 25 bin metrekarelik fuar alanımızın tümünü kullanıyoruz. 60'ı aşkın ülkeden bin 500'den fazla iş insanından oluşan alım heyetleri fuarımızda doğrudan muhataplarıyla bir araya gelme imkânı bulacak. MÜSİAD EXPO için oluşturduğumuz ekiplerimiz bu yıl çok titiz bir çalışma yürüterek ürün ve hizmet bazlı eşleştirmeler gerçekleştirdi. Fuar sırasında düzenlenecek B2B görüşmelerden maksimum düzeyde verim hedefliyoruz. Ülkemizin ihracatına doğrudan katkı sağlayacak bu büyük buluşma, çok kültürlü ve geniş kapsamlı yapısı ile bölgesel ve küresel ticarete de yön verecek."



YATIRIMCIYA REHBER OLACAK

MÜSİAD, dünyaya açılmak isteyen sanayici ve girişimciler ile Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanlarına rehberlik edecek MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi (MÜSİAD Invest) ile MÜSİAD Ticaret Ofisi'ni MÜSİAD EXPO 2022'de tanıtacak. Ülkemizin kaliteli üretim ve lojistik potansiyelinin büyük fırsatlar barındırdığını belirten Mahmut Asmalı, doğru zamanda atılacak adımlarla fırsatların en sağlıklı şekilde değerlendirilebileceğini aktardı. Asmalı, şöyle konuştu: "MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi-MÜSİAD Invest'i tanıtarak ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara MÜSİAD Invest ile doğru, sağlıklı ticari verileri paylaşarak, bir danışmanlık görevi üstlenecek ve iş insanlarına rehber olacağız. MÜSİAD Ticaret Ofisi ile de uluslararası pazarlara açılmak isteyen girişimci ve sanayicilerimize yol göstereceğiz. Son 20 yılda hayata geçirilen mega projelerle lojistik konumunu daha da güçlendiren Türkiye, yatırımcının gözdesi. ABD iş seyahatimizde de bu ilgiyi teyit ettik. Yalnız ABD değil, Özbekistan iş seyahatimizde ve Avrupa ülkelerindeki temaslarımızda da ülkemize karşı olumlu tabloya şahit olduk. Pandemi sonrası yeniden şekillenen ekonomik dünya düzeni Türkiye için fırsatlar barındırıyor."