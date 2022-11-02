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    Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO, bugün kapılarını açıyor | Ekonomi haberleri

    Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO, bugün kapılarını açıyor. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuar, dünyanın dört bir yanından iş insanlarını İstanbul'da bir araya getiriyor... İşte sizler için derlediğimiz 2 Kasım TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    İş dünyası buluşuyor

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, bu yıl 19'uncu kez kapılarını açıyor. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuar, 26'ncı Uluslararası İş Forumu Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası Zirvesi, D8 Büyükelçiler Zirvesi ve çeşitli etkinlikler ile ticari diplomasinin de kalbi olacak. Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yerli ve milli teknolojilerin küresel pazarlara tanıtılmasında önemli bir rol üstlenen MÜSİAD EXPO'nun barındırdığı fırsatlar ile ticarete yön vereceğini vurguladı.



    60'I AŞKIN ÜLKEDEN KATILIM
    Kıtaları birleştirecek bir ticaret ağı kurulduğunu hatırlatan Asmalı, dünyanın dört bir yanından iş insanları, sanayiciler ve girişimcilerin İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi. Asmalı şöyle konuştu: "Düzenlendiği her yıl etki alanını daha da genişleten MÜSİAD EXPO, tarihinin en büyük katılım oranıyla 2 Kasım'da kapılarını açacak. 25 bin metrekarelik fuar alanımızın tümünü kullanıyoruz. 60'ı aşkın ülkeden bin 500'den fazla iş insanından oluşan alım heyetleri fuarımızda doğrudan muhataplarıyla bir araya gelme imkânı bulacak. MÜSİAD EXPO için oluşturduğumuz ekiplerimiz bu yıl çok titiz bir çalışma yürüterek ürün ve hizmet bazlı eşleştirmeler gerçekleştirdi. Fuar sırasında düzenlenecek B2B görüşmelerden maksimum düzeyde verim hedefliyoruz. Ülkemizin ihracatına doğrudan katkı sağlayacak bu büyük buluşma, çok kültürlü ve geniş kapsamlı yapısı ile bölgesel ve küresel ticarete de yön verecek."

    YATIRIMCIYA REHBER OLACAK
    MÜSİAD, dünyaya açılmak isteyen sanayici ve girişimciler ile Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanlarına rehberlik edecek MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi (MÜSİAD Invest) ile MÜSİAD Ticaret Ofisi'ni MÜSİAD EXPO 2022'de tanıtacak. Ülkemizin kaliteli üretim ve lojistik potansiyelinin büyük fırsatlar barındırdığını belirten Mahmut Asmalı, doğru zamanda atılacak adımlarla fırsatların en sağlıklı şekilde değerlendirilebileceğini aktardı. Asmalı, şöyle konuştu: "MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi-MÜSİAD Invest'i tanıtarak ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara MÜSİAD Invest ile doğru, sağlıklı ticari verileri paylaşarak, bir danışmanlık görevi üstlenecek ve iş insanlarına rehber olacağız. MÜSİAD Ticaret Ofisi ile de uluslararası pazarlara açılmak isteyen girişimci ve sanayicilerimize yol göstereceğiz. Son 20 yılda hayata geçirilen mega projelerle lojistik konumunu daha da güçlendiren Türkiye, yatırımcının gözdesi. ABD iş seyahatimizde de bu ilgiyi teyit ettik. Yalnız ABD değil, Özbekistan iş seyahatimizde ve Avrupa ülkelerindeki temaslarımızda da ülkemize karşı olumlu tabloya şahit olduk. Pandemi sonrası yeniden şekillenen ekonomik dünya düzeni Türkiye için fırsatlar barındırıyor."



    KAHRAMANKAZAN KENDİ BETONUNU ÜRETIYOR
    Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi, örnek bir projeye daha imza attı. Bu kapsamda, hayata geçireceği hizmet ve projelerde kullanacağı beton ve beton ürünlerini kendisi üretmek için Kazan- BelBeton şirketini kurdu. KazanBelBeton'un, belediyeye ait 22 dönümlük arazi üzerine kurulan beton ve beton ürünlerini üreteceği beton santralinin kurulum çalışmaları tamamlandı. KazanBelBeton, ilk etapta üretilen betonları taşıyacağı 10 adet mikser aracı ile bu betonların dökümünde kullanılacak 2 adet pompa aracını da satın alarak bünyesine kattı. KazanBelBeton, beton santralinin tamamlanması ve araç filosunun kurulmasının ardından üretime başladı. Santralde ilk etapta saatte yaklaşık 120 metreküplük bir beton üretimi yapılıyor. Üretim kapasitesinin önümüzdeki günlerde artırılması hedefleniyor.



        GELİR GETİRECEK PROJELERE İMZA ATIYORUZ
        Kahramankazan Belediyesi, burada ürettiği betonu kendi proje ve hizmetlerinde kullandığı gibi piyasaya da satmaya başladı. Belediye böylece, dışarıdan beton satın almayarak tasarruf ederken, aynı zamanda burada ürettiği ürünleri piyasaya da satarak belediyeye gelir sağlamış oluyor. Santralde daha sonra ise betonun yanı sıra beton parke ve beton asfalt imalatı da yapılmaya başlanacak. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Belediyemiz böylece hem tasarruf ederken hem de belediyemize önemli bir gelir kaynağı kazandı. KazanBelNet ve KazanBel- Beton'la belediyemizin bütçesinin üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.


        KAZANBELNET'TEN TÜRKİYE'DE BIR İLK
        Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki internet altyapısının yetersiz olmasından kaynaklanan şikayetler üzerine, ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için harekete geçerek, Türkiye'de bir ilki başardı. Belediye, Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı ve altyapısı hizmeti verecek olan bir şirket kurdu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'ndan (BTK) gerekli lisansları alarak faaliyete başlayan "KazanBelNet" şirketi, bu lisansı alan ilk belediye şirketi olurken, vatandaşlara daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyor.

        EN ÜCRA NOKTALARA BİLE ERİŞECEK
        Şirket ilk etapta 3 bin bireysel, 2 bin de kurumsal olmak üzere ilçede toplam 5 bin kullanıcıya ulaştı. Bu kapsamda ilçede internet altyapısı olmayan dış mahalleler de (köyler) dahil tüm ücra noktalarda bile vatandaşlara internet erişimi hizmeti verilecek. KazanBelNet, Kahramankazan'ın ardından, Ankara daha sonra ise Türkiye genelinde müşterilerine internet erişimi hizmeti vermeyi amaçlıyor. KazanBelNet 14 dağıtım istasyonu ile hizmet veriyor. Ayrıca Ripe üyeliği sayesinde dünyaya KazanBelNet internet servis sağlayıcısı olarak anons edilmektedir. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Daha hızlı, ışık hızında interneti daha ucuz fiyata sunacağız" dedi.



        1.5 AYDA 8 MİLYON BAŞVURU
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine ilişkin "İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı. 1.5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var" dedi. Kuralar ile ilgili de açıklama yapan Bakan Kurum, "Geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz" ifadesini kullandı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada ise 'İlk İş Yerim' projesi için 65 bin 852 başvuru yapıldığı bildirildi. (Barış ŞİMŞEK)

            ŞEHİT YAKININA, GAZİYE AYDA 4.000 TL
            Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nca şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine ödenen aylık miktarın 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildiği belirtildi. Yeni miktarlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplam 11 milyon 912 bin, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 384 bin lira ödendi. Böylece toplam 12 milyon 296 bin lira yatırılmış oldu.



            E-TİCARETTE BÜYÜME YÜZDE 74'Ü BULDU
            NielsenIQ'nun araştırmasına göre, Türkiye'de FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) perakendesi 2022 yılı ilk 8 ay kıyaslamasında yüzde 85 büyüme kaydetti. 2015'ten bu yana bileşik yıllık büyüme rakamlarına (CAGR) bakıldığında da gıda kategorisinin yüzde 19, gıda başlığı altındaki tarım ürünlerinin yüzde 19.4, buğday ürünlerinin ise yüzde 24.3 büyüdüğü gözleniyor. Pazarda büyüme dinamiğine sahip kategorileri anlamanın kritik olduğunu vurgulayan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan; atıştırmalık, içecekler ve bakkaliye gruplarının global büyümede başı çeken kategoriler olduğunu paylaştı. Şekerel Erdoğan, "Türkiye'de FMCG büyümesine baktığımızda özellikle gıda kategorisinin; gıda başlığı altında da atıştırmalık ve içecek gruplarının güçlü hacim ve ciro performansıyla büyümeyi öne taşıdıklarını görmekteyiz" diye konuştu. Araştırmaya göre; e-ticaret, ilk 8 ayda büyüme ivmesini korudu ve yüzde 74'lük bir ciro büyümesi gerçekleştirdi.



            KOBİ'LERE 5 ADIMDA VERİ GÜVENLİĞİ
            Teknolojik gelişmelere bağlı olarak hackerlar da saldırı şekillerini günden güne değiştiriyor. Hem büyük ölçekli şirketleri hem de KOBİ'leri hedef alan hacker saldırıları, kurumlar için büyük kayıplara sebep oluyor. Komtera Teknoloji Satış Direktörü Gürsel Tursun, alınması gereken güvenlik önlemlerini 5 adımda aktardı:
            Çalışanlarınızı siber güvenlik konusunda eğitin. KOBİ'lerin siber saldırılarla mücadelede en etkili yollarından biri siber güvenlik konusunda iyi eğitilmiş çalışanlara sahip olmasından geçiyor. Öyle ki çalışanlara yönelik farkındalık projeleri ve uygulamalı eğitim çalışmaları KOBİ'leri siber riskler karşısında oldukça önemli bir konuma getiriyor.
            Gerçekleşebilecek siber saldırıları göz önünde bulundurun. KOBİ'leri en çok etkileyen saldırıların başında sosyal mühendislik saldırıları yer alıyor. Bu nedenle kurumların gerçekleşebilecek siber saldırıları ve türlerini göz önünde bulundurarak hareket etmesi önem taşıyor.
            Parolalarınızı kişiselleştirin ve antivirüs programları kullanın. Güçlü, kişiselleştirilmiş parolalar ve güncel antivirüs programları kullanmak genel bir siber güvenlik çözümünün parçası olarak KOBİ'lerin uygulaması gereken adımların en önemlilerinden birisi olarak sıralanıyor.
            Etkili bir yedekleme sistemi geliştirin. KOBİ'ler için etkili güvenlik stratejisi geliştirmenin en önemli unsurlarından biri de verilerin düzenli yedeklenmesidir. Sistematik olarak yapılan yedeklemeler, verileri güvende tutma konusunda kritik önem taşıyor.
            Olağanüstü durum kurtarma planı hazırlayın. KOBİ'lerin siber saldırılar karşısında olağanüstü durum kurtarma planlarının eksik olduğu durumlarda iş operasyonları sekteye uğrayabiliyor.

            GENÇLERE YAZILIM EĞİTİMİ
            Turkcell'in 'Geleceği Yazanlar' projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye'de ilk kez geçen yıl hayata geçirdiği 'Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım' mesleki eğitim programının yeni dönem başvuruları başladı. Katılımcılara 'Geleceği Yazanlar Platformu' üzerinden ücretsiz online eğitimler verilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlar test ve mülakatlardan oluşan bir değerlendirme sürecine girecek. Bu aşamayı da geçenler, alanında uzman eğitmenlerden alacakları 6 aylık eğitim ve gelişim programına katılacak. Programı başarı ile bitirenler Turkcell Grup şirketlerinde iş başı eğitimi ile teorik bilgilerini gerçek uygulamalar üzerinde deneyimleyecek. Başvurular 4 Kasım'a kadar alınacak.

            TURİST ÇEKİMİ
            Antalya, Ekim'de tüm zamanların turist rekorunu kırdı. Geçtiğimiz ay kente 1 milyon 716 bin 202 yabancı geldiği açıklandı.

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            Haberler Ekonomi Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO, bugün kapılarını açıyor | Ekonomi haberleri
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