Ev sahiplerinin emlak vergisinde ikinci taksit dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ikinci taksitin ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Emlak vergisi, her mahalle, sokak ve cadde için belirlenen değerler üzerinden konutlarda binde 1, işyerlerinde binde 2 oranında alınıyor. Büyükşehirlerde ise konutlarda binde 2, işyerlerinde binde 4 oranında vergi ödeniyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor. İşte bilinmesi gerekenler...



KİMLER EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİ?

Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri mükellef kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler kapsama giriyor. Paylı mülkiyete sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor.



BU YIL EV ALAN HEMEN VERGİSİNİ ÖDEMEYE BAŞLAR MI?

Bu yıl satılan evin emlak vergisini satıcı öder. Alıcı ilk yıl vergi ödemez. Yalnızca belediyeye bildirim verir. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2023'te başlar.



KİMLER MUAF TUTULUYOR?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan (SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı) aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri.



KONUTTA OTURMA ŞARTI VAR MI?

Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira gelir vergisi devreye giriyor.



HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?

Ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.



BU YIL EMEKLİ OLANLAR EMLAK VERGİSİNİ YATIRIYOR MU?

Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Bu yıl bildirimde bulunanlar, gelecek yıl itibariyle vergiden muaf olacak.



BUGÜNE KADAR ÖDENEN VERGİLER NE OLACAK?

Muafiyet kapsamında olduğunu bilmeden vergisini ödemiş olanlara iade imkanı var. 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.



DUL MAAŞI ALANLAR ÖDER Mİ?

Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.



TEK BİR YAZLIĞI OLAN EMEKLİ DE EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ?

Yılın bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet söz konusu. Vergiden muaf olanların bir evi, bir de yazlığı varsa ikisi için ödeme yapması gerekiyor.

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