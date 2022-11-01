Emekliye vergi yok! Evi olanlar dikkat! İkinci taksit dönemi başladı





TEK BİR YAZLIĞI OLAN EMEKLİ DE EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ?

Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet söz konusu. Vergiden muaf olanların bir evi, bir de yazlığı varsa ikisi için ödeme yapması gerekiyor.