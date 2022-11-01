Emekliye vergi yok! Evi olanlar dikkat! İkinci taksit dönemi başladı

Ev sahiplerinin emlak vergisinde ikinci taksit dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ikinci taksitlerin Kasım ayı sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Emlak vergisi, her mahalle, sokak ve cadde için belirlenen değerler üzerinden konutlarda binde 1, işyerlerinde binde 2 oranında alınıyor. Büyükşehirlerde ise konutlarda binde 2, işyerlerinde binde 4 oranında vergi ödeniyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor. İşte emlak vergisi ile ilgili bilinmesi gerekenler…
KİMLER EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİ?
Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyet durumunda sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor. İntifa hakkı, eşya üzerinde sınırsız faydalanma imkanı sağlayan hak olarak tanımlanıyor.