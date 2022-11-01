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    Emekliye vergi yok! Evi olanlar dikkat! İkinci taksit dönemi başladı

    Emlak vergisinde ikinci taksit bu ay yatırılacak. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergiden muaf. Kimler vergi ödeyecek, yazlıklar da kapsamda mı… İşte detayları…

    Çığıl Ön Yener
    Emekliye vergi yok

    Ev sahiplerinin emlak vergisinde ikinci taksit dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ikinci taksitlerin Kasım ayı sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Emlak vergisi, her mahalle, sokak ve cadde için belirlenen değerler üzerinden konutlarda binde 1, işyerlerinde binde 2 oranında alınıyor. Büyükşehirlerde ise konutlarda binde 2, işyerlerinde binde 4 oranında vergi ödeniyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor. İşte emlak vergisi ile ilgili bilinmesi gerekenler…



    KİMLER EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİ?
    Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyet durumunda sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor. İntifa hakkı, eşya üzerinde sınırsız faydalanma imkanı sağlayan hak olarak tanımlanıyor.



    ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?
    Birinci taksit ödemeleri yılda 2 eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit Mart, Nisan, Mayıs aylarında yatırıldı, ikinci taksit de bu ay içerisinde yatırılıyor.



        BU YIL EV ALAN HEMEN VERGİSİNİ ÖDEMEYE BAŞLAR MI?
        Bu yıl satılan evin emlak vergisini satıcı öder. Alıcı ilk yıl vergi ödemez. Yalnızca belediyeye bildirim verir. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2023'te başlar.



        KİMLER MUAF TUTULUYOR?
        En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri.



        KONUTTA OTURMA ŞARTI VAR MI?
        Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira gelir vergisi devreye giriyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden oturanlar muafiyetten yararlanamıyor.



            HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?
            Hem kendisinin hem de eşinin evi varsa emlak vergisi ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konut olması gerekiyor.



            BU YIL EMEKLİ OLANLAR EMLAK VERGİSİNİ YATIRIYOR MU?
            Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Bu yıl bildirimde bulunan emekliler, gelecek yıl itibariyle vergiden muaf olacak.



            YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR VERGİ ÖDÜYOR MU?
            Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda.



                BUGÜNE KADAR ÖDENEN VERGİLER NE OLACAK?
                Muafiyet kapsamında olduğunu bilmeden vergisini ödemiş olanlara iade imkanı var. 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.



                DUL MAAŞI ALANLAR VERGİ ÖDER Mİ?
                Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.



                MÜRACAAT ETMEK GEREKİYOR MU?
                Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor.



                    KAT İRTİFAKLI TAPU SAHİPLERİ İÇİN DURUM DEĞİŞİR Mİ?
                    Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemiyor.



                    TEK BİR YAZLIĞI OLAN EMEKLİ DE EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ?
                    Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet söz konusu. Vergiden muaf olanların bir evi, bir de yazlığı varsa ikisi için ödeme yapması gerekiyor.



                    HİSSELİ KONUTTA EŞLERDEN BİRİ ÇALIŞMIYORSA MUAFİYETTEN YARARLANILABİLİYOR MU?
                    Hisseli konutta evin toplam brüt alanı dikkate alınıyor. Bu alan 200 metrekareyi aşarsa muafiyetten yararlanılamıyor. Örneğin; emekli olup eşiyle birlikte 250 metrekare ortak ev alanlar evin brüt toplamı nedeniyle muafiyetten yararlanamaz. Ev hanımı ile çalışan eşi yarı yarıya hisseli 150 metrekarelik konut alırsa, çalışan eş hissesi oranında emlak vergisini ödemek durumunda. Ev hanımı olan eş hissesine isabet eden kısım için emlak vergisi vermez.

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                    Yürek Çıkmazı
                    Haberler Ekonomi Emekliye vergi yok! Evi olanlar dikkat! İkinci taksit dönemi başladı
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