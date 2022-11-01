Emekli memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? Kasım ayı kira artış oranı hesaplama!

Son dakika Ekim enflasyon oranı hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Kasım ayına girilmesine az bir zaman kala geçtiğimiz ayın enflasyon rakamları en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki Ekim enflasyon oranı açıklandı mı 2022? Emekli ve memur enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih sorgulanıyor.
Buna göre; Ekim ayı enflasyon verilerinin 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre; Enflasyon Eylül'de aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu.