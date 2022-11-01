Emekli memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar 2022? Kasım ayı kira artış oranı hesaplama!

Son dakika Ekim enflasyon oranı hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Kasım ayına girilmesine az bir zaman kala geçtiğimiz ayın enflasyon rakamları en çok merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Peki Ekim enflasyon oranı açıklandı mı 2022? Emekli ve memur enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!