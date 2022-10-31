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    • Ekonomi
    • 31.10.2022 08:50
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    • 31.10.2022 08:50
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    Kasım ayı evde bakım maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! e-Devlet sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Kasım ayı maaşları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki, Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşlarını E-Devlet üzerinden sorgulamanız mümkün.

    takvim.com.tr
    Kasım ayı evde bakım maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak?

    Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı sorgulama işlemi sürüyor. Her ayın farklı tarihlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının, Mayıs ayında yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişiler bulunan hanelere verilen evde bakım maaşlarından her yıl yüzbinlerce aile faydalanabiliyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

    Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.


        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 21 Ekim 2022 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama e devlet ve SMS ile başladı!
        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLDU?

        2022 yılı Temmuz asgari ücret zammı ile birlikte 2 bin 706 TL olarak ödenen evde bakım parası 3 bin 340 TL'ye yükseldi.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Kasım ayı evde bakım maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! e-Devlet sorgulama ekranı!
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