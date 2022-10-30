Doktor tarafından kaplı tedavisine gerek görülenlere devlet tarafından destek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavisine gerek görülen kişilerin masraflarını karşılıyor. Kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri için SGK tarafından ödeme yapılıyor. Ancak bunun için tedavi olunan tesisin Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni almış olması gerekiyor. SGK, tedavi olunabilecek kaplıca tesislerinin güncel listesini sürekli duyuruyor. Son listede 311 kaplıca tesisi yer alıyor. Kaplıca desteğinden yararlanmak için şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:
● Kaplıca tedavisi için resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor. Raporda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısının yer alması zorunlu.
● Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 gün içinde kaplıca tesisine müracaat edilmeli. Bu süre aşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.
● Yol giderlerinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınıyor.
● Refakatçının yol ve gündelik giderlerinin karşılanması için, rapor veya sevk formunda refakatin gerekli olduğunun ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi gerekiyor. Çığıl ÖN YENER
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
Resmi açılışı 29 Ekim 2018'de yapılan İstanbul Havalimanı, 4 yılda küresel salgına rağmen 164.1 milyon yolcuyu ağırlarken, uçulan nokta sayısı 262'ye yükseldi. İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Europe tarafından hazırlanan yıllık rapora göre, 2021'de 36 milyon 989 bin yolcu sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmuştu. Dev proje, aynı başarıyı bu yıl da sürdürdü. Avrupa havalimanlarında personel eksikliği nedeniyle zaman zaman kaos yaşanırken, havaalanları arasında en hızlı toparlanmayı (2022'nin ilk yarısında) İstanbul Havalimanı yakaladı. Haziran'da Avrupa'da en çok yolcunun kullandığı havaalanı olan İstanbul Havalimanı, yılın 3'üncü çeyreğini de yolcu sayısında birinci kapattı. 3'üncü çeyrekte 19 milyon 957 bin 147 yolcuyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Açılmadan çeşitli mimarlık ödüllerine layık görülen İstanbul Havalimanı, hizmete girmesinden bu yana onlarca ödül ve sertifikanın sahibi oldu.
50 DİLDE KUTLAMA
İGA İstanbul Havalimanı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı terminalde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıldönümüne özel hazırlanan reklam filmi yayına girerken, 50 farklı dile çevrilen kutlama mesajı gün boyu terminalde anons edildi.
TARİHİ FIRSAT İÇİN YARIN SON GÜN
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde önemli bir viraja girildi. 250 bin sosyal konutu kapsayan 'İlk Evim' projesine banka şubeleri aracılığıyla başvurular 31 Ekim'de sona erecek. e-Devlet'ten başvuru süreci Cuma günü sona ermişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesindeki 250 bin konuttan 17 kentte bulunan 5 bin 615'inin temeli geçtiğimiz hafta içinde atılmıştı. İhaleler yapıldıkça diğer konutların da temeli atılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada, İlk Evim İlk İşyerim projesinde başvuru sayısının 8 milyona ulaştığını, 5 milyon geçerli başvuru olduğunu söyledi. Proje ile vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişilebilecek. Kuralar etaplar halinde, Mart 2023 tarihine kadar çekilmiş olacak.
ARSA VE İŞ YERİ İÇİN DEVAM EDİYOR
1 milyon altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için ise 10 Ekim'de başlayan başvuru süreci 7 Kasım'da sona erecek.