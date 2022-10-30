Doktor tarafından kaplı tedavisine gerek görülenlere devlet tarafından destek





TARİHİ FIRSAT İÇİN YARIN SON GÜN

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde önemli bir viraja girildi. 250 bin sosyal konutu kapsayan 'İlk Evim' projesine banka şubeleri aracılığıyla başvurular 31 Ekim'de sona erecek. e-Devlet'ten başvuru süreci Cuma günü sona ermişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesindeki 250 bin konuttan 17 kentte bulunan 5 bin 615'inin temeli geçtiğimiz hafta içinde atılmıştı. İhaleler yapıldıkça diğer konutların da temeli atılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün yaptığı açıklamada, İlk Evim İlk İşyerim projesinde başvuru sayısının 8 milyona ulaştığını, 5 milyon geçerli başvuru olduğunu söyledi. Proje ile vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişilebilecek. Kuralar etaplar halinde, Mart 2023 tarihine kadar çekilmiş olacak.

ARSA VE İŞ YERİ İÇİN DEVAM EDİYOR

1 milyon altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için ise 10 Ekim'de başlayan başvuru süreci 7 Kasım'da sona erecek.