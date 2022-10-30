Alışverişe Kasım dopingi! Ticaret Bakanlığı'ndan tüketiciye tavsiyeler

Markalar yeni sezon ürünlerini birbiri ardına tüketicilerle buluştururken, Kasım ayına damgasını vuracak indirimler de alışverişlere doping etkisi yapacak. İhtiyaçlar hem mağazalardan hem e-ticaret vasıtasıyla indirimli olarak karşılanacak. Firmalar indirim kampanyaları için hazırlıklarını yaparken, Ticaret Bakanlığı da hazırladığı klavuzla tüketicilerin ve firmaların indirimlerde dikkat etmesi gereken noktaların altını çizdi. Buna göre, indirim sürecinde her bir ürünün '30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı' veya 'bir önceki fiyatı' da tüketicilerle paylaşılacak. İndirimli satışlarda kapsamı belirten ifadelere okunabilir şekilde yer verilecek. İndirim mağazadaki veya bir kategorideki ürünler için geçerli olmadıkça 'tümü' veya 'her şey' gibi ifadeler kullanılmayacak.