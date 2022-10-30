Alışverişe Kasım dopingi! Ticaret Bakanlığı'ndan tüketiciye tavsiyeler

Markalar yeni sezon ürünlerini birbiri ardına tüketicilerle buluştururken, Kasım ayına damgasını vuracak indirimler de alışverişlere doping etkisi yapacak. İhtiyaçlar hem mağazalardan hem e-ticaret vasıtasıyla indirimli olarak karşılanacak. Firmalar indirim kampanyaları için hazırlıklarını yaparken, Ticaret Bakanlığı da hazırladığı klavuzla tüketicilerin ve firmaların indirimlerde dikkat etmesi gereken noktaların altını çizdi. Buna göre, indirim sürecinde her bir ürünün '30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı' veya 'bir önceki fiyatı' da tüketicilerle paylaşılacak. İndirimli satışlarda kapsamı belirten ifadelere okunabilir şekilde yer verilecek. İndirim mağazadaki veya bir kategorideki ürünler için geçerli olmadıkça 'tümü' veya 'her şey' gibi ifadeler kullanılmayacak.
TAKSİTLERE DİKKAT!
'3 al 2 öde', '1 alana 1 bedava' veya 'İkinci ürüne yüzde 20 indirim' gibi koşullu satışlar, indirim kapsamında değerlendirilmeyecek. İndirim kartları ve kuponlar gibi uygulamalar da indirimli satış olarak kabul edilmeyecek. Hazırlanan kılavuzla, taksitli satış reklamlarında, toplam fiyat, taksit sayısı ve taksit tutarının birlikte gösterilmesi zorunlu kılındı. Yurt dışı paket tur ve eğitim programlarının satış fiyatları da Türk Lirası cinsinden belirtilecek. Özellikle çocukları hedef alan kampanyalarda o malın fiyatının düşük olduğu algısı oluşturacak şekilde, 'yalnızca' veya 'sadece' gibi ifadeler kullanılmayacak.
CİROLAR ARTACAK
Kasım kampanyalarıyla hazır giyim, ayakkabı, elektronik, küçük ev aletleri, mobilya, spor malzemeleri, ev tekstili ve kişisel bakım gibi kategorilerde alışverişlerin zirve yapması bekleniyor. Kasım ve Aralık'ta sadece e-ticarette 500 milyar liralık ciro tahminleri yapılıyor.