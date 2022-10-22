Tüketiciye koruma kalkanı: Riskli ürün satan vatandaşa duyuracak!

Türkiye, AB ülkelerine benzer şekilde güçlü bir ürün güvenliği sistemi oluşturuyor. Bir ürünün riskli olduğunun tespiti durumunda işletmeci satış yaptığı bütün tüketicilere ulaşacak şekilde duyuru yapacak. Riskli ürün, 6 ay boyunca internet sitesinin ana sayfasında olacak. Bu bilgiye engelli vatandaşların erişimi de sağlanacak. Alınan önlemler yetersiz kalırsa ürün geri çağrılacak, riskli ürünler hızlı şekilde imha edilecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile tüketicileri korumaya yönelik uygulamaların kapsamını genişletti. Bakanlık, fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, pazar yeri, depo, antrepo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme, sayım yapmak, bu yerleri görüntülemek, üretim, stok ve ürünün satışına ilişkin her türlü belgeyi talep edebilecek.
SAVUNMA İSTENECEK
Yönetmeliğe göre, ürünün ciddi risk taşıdığı durumlarda imalatçı veya ithalatçıdan savunma istenecek. Taraflar 15 iş günü içinde savunma hakkını kullanabilecek. Ciddi risk taşınmasıyla nedeniyle savunma hakkı verilmeden karar alınması durumunda bu hak sonradan tanınacak, sunulan bilgi, belgelerle karar gözden geçirilecek. Üründeki riskin giderilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bakanlık personeli gözetiminde ürünler bertaraf edilecek.