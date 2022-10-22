Tüketiciye koruma kalkanı: Riskli ürün satan vatandaşa duyuracak!

İNTERNETTE 6 AY KALMAK ZORUNDA

Risk taşıyan uygunsuz ürünler tüketiciye duyurulacak. İşletmenin internet sitesi varsa en az 6 ay süreyle burada ana sayfada kolaylıkla görünebilecek bir şekilde duyuracak. Sabah'ta yer alan habere göre, işletmenin internet sitesi yoksa ulusal düzeyde yayın yapan bir televizyon kanalında 07.00- 22.00 saatleri arasında 30 saniyeden az olmamak üzere yazılı ve sesli şekilde, bir gazetede, sayfanın dörtte birinde, Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilecek. Riskli ürünler duyurulurken ürünün resmi, marka, model, cins ismi, seri numarası, ürünü net şekilde tanıtan diğer ayırtı edici özellikler belirtilecek. Ürünün iade edileceği yerler ya da sorunun giderilmesi için gönderilecek adresler duyurulacak.

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