Asgari ücrette artışa destek! İTO Başkanı Avdagiç dikkat çeken açıklama





ELEKTRİKLİ ŞOV

Bu yıl 89'uncusu düzenlenen Paris Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Fransa'daki grev nedeniyle benzin kuyruklarının gölgesinde düzenlenen fuarda, elektrikli otomobiller şov yaptı. Fuarda sergilenen otomobillerin yüzde 90'dan fazlası hibrit, elektrikli ve hidrojenli modellerden oluştu. 23 Ekim tarihine kadar sürecek fuarda, Fransız markalar gövde gösterisi yaptı. Ev sahibi Fransızların dışında ise Asyalı markalar dikkat çekti. Daha önceki fuarlara açılış gününde halkla birlikte katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris Otomobil Fuarı'na basın ve VIP gününde gelmesi gündem oldu. Bu arada otomotiv dünyasındaki gelişmeleri incelemek için bazı Togg yöneticileri Paris'e geldi.



VALELERE BELGE ŞARTI

Belgelendirme Kuruluşları Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, vale görevi yapacak kişilerin 1 Ocak'a kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olması gerektiğini belirterek, "Bu tarihe kadar belge almamış kişiler artık vale olarak çalışamayacak" dedi. Bir valenin bu belgeyi alması için suç kaydının araştırıldığını söyleyen Kutlu, "Psikoteknik raporu, sabıka kaydı ve sürücü belgesi olanlar, Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavına girmeye hak kazanacak" dedi. Vatandaşları yeterlilik belgesini görmedikleri valelere araçlarını teslim etmemesi konusunda uyaran Kutlu, "Çünkü sigorta şirketleri, valeden kaynaklı hasarları belgesi olmadığı gerekçesiyle ödemeyecek" şeklinde konuştu.



ÜÇ YILDA 2.6 MİLYON KİŞİYE İŞ

Halka hizmeti esas alan, koruyan 4.4 trilyon liralık 2023 bütçesi kapsamında 3 yılda 2 milyon 670 bin istihdam sağlanacak. İşgücü piyasasına yönelik yapısal programların desteklenmesi ve yıllık 890 bin istihdam için merkezi yönetim bütçesinden 373 milyar 284 milyon lira aktarılacak. Kırsalda istihdamı, üretimi, yatırımı artırmak için 3 yılda verilecek destek de 59.6 milyar liraya ulaşacak. Memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 100 artacak. Buna göre halen 2 lira 70 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2023'ten itibaren 5 lira 40 kuruş olarak uygulanacak. Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 236 liraya yükselecek. Hazal ATEŞ



SED ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi olarak Ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin liranın yatırıldığını söyledi. SED'in sadece maddi desteği kapsamadığını belirten Bakan Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 150 bin çocuğun yararlandığını kaydetti.



MALİYE DİJİTALLEŞİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, belgelerin elektronik ortama taşınması çalışmalarına devam ederken, kamuda kağıt belge dolaşımının tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor. Mevcut uygulamayla ödeme emri için kullanılan yıllık 6 milyon ve kanıtlayıcı belge olarak kullanılan yıllık 50 milyon kağıttan tasarruf edilmesi öngörülüyor.

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